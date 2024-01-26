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Erdoğan: F-16'ların Türkiye'ye gönderilmesi süreci başlıyor - Son Dakika
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Erdoğan: F-16'ların Türkiye'ye gönderilmesi süreci başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da cuma namazı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, F-16'ların Türkiye'ye gönderilmesi sürecinin başlamasını beklediklerini söyledi. Erdoğan, attıkları adımların tüm batı ülkelerine Türkiye'nin duruşunu göstermesi açısından isabetli olduğunu belirtti.

Erdoğan: F-16\'ların Türkiye\'ye gönderilmesi süreci başlıyor
26.01.2024 - 14:45,
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da cuma namazı sonrası camiden ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, "Parlamentomuz verilen söz üzerine kahir ekseriyetle meclisimizden geçti. Ben de imzaladım akşam da resmi gazetede yayımlandı. Biden yazılı bir talimatla temsilciler meclisine gönderdi. Orayı da bekliyoruz.  Oradan gelecek netice, bizler için F-16'ların Türkiye'ye gönderilmesi sürecini, tamir, bakımla ilgili sürecin başlamasını sağlayacaktır. Attığımız adımla Kanada da İsveç de tüm batı ülkeleri Türkiye'nin duruşunu göstermesi açısından isabetli olmuştur. Aynı kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA
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