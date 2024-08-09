Erdoğan: Futbola husumetin, holiganlığın, kavganın girmesi sporun ruhuna zarar verir - Son Dakika
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Erdoğan: Futbola husumetin, holiganlığın, kavganın girmesi sporun ruhuna zarar verir

Erdoğan: Futbola husumetin, holiganlığın, kavganın girmesi sporun ruhuna zarar verir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde yaptığı konuşmada, futbola husumetin, holiganlığın, kavganın, ideolojinin girmesinin sporun ruhuna zarar verdiğini belirtti. Erdoğan, herkesin tuttuğu takımı sevebileceğini ancak ülkenin ve milletin huzurunun her şeyden daha önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca, futbol kulüplerinden kısır tartışmalardan uzak durmalarını ve fairplay ruhunu güçlendirmelerini istedi.

09.08.2024 20:01
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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde Başakşehir Futbol Akademisi ve Kupa Meydanı Açılış Programı'nda konuştu. Erdoğan, "Hangi sebeple olursa olsun, futbola husumetin, holiganlığın, kavganın, ideolojinin girmesi her şeyden önce sporun ruhuna zarar verir. Elbette herkesin tuttuğu bir takımı, renklerine aşık olduğu bir kulübü mutlaka vardır. Ama hiçbir şey ülkemizin ve milletimizin huzurundan daha mühim değildir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde Başakşehir Futbol Akademisi ve Kupa Meydanı Açılış Programı'na katıldı. Açılış programında konuşan Erdoğan, "Tüm kulüplerimizden içinde bulunduğumuz sezon boyunca futbolumuzu kısır tartışmaların uzağında tutma ve fairplay ruhunu güçlendirme noktasında azami hassasiyet bekliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Bugün Başakşehir Futbol Kulubümüz, gençlerimiz ve Türk futbolu açısından çok önemli bir projeyi hayata geçirmenin bahtiyarlığını bizlere yaşatıyor. Akademinin hem büyük bir ihtiyacı gidereceğine, hem de vizyon projesi olarak tüm spor kulüplerimize örnek olacağına inanıyorum. Üst düzey bir futbol eğitimi için her şeyin düşünüldüğü, gereken her türlü imkanın sağlandığı akademinin kulübümüzün altyapısına yeni bir soluk kazandıracağı kanaatindeyim.

"Hakkaniyetli ve adaletli çizgimizi koruyacağız"

Futbol akademisinin de hizmete girmesiyle, İstanbul Başakşehir'in başarı grafiği inşallah daha da yükselecektir. Futbol Kulübü eşine az rastlanır başarılara imza attı. Türk futboluna katkı yapan her türlü girişimi samimiyetle teşvik ettik. Aynı şekilde bütün kulüplerimizin başarılarıyla gurur duydum. Her türlü ihtiyaçlarında, sıkıntılarında kulüplerimizin yanında olmaya çalıştık. Bundan sonra da hakkaniyetli ve adaletli çizgimizi koruyacağız.

"Hiçbir şey ülkemizin ve milletimizin huzurundan daha mühim değildir"

Hangi sebeple olursa olsun, futbola husumetin, holiganlığın, kavganın, ideolojinin girmesi her şeyden önce sporun ruhuna zarar verir. Elbette herkesin tuttuğu bir takımı, renklerine aşık olduğu bir kulübü, oyununa hayranlık duyduğu bir futbolcusu mutlaka vardır. Ama hiçbir şey ülkemizin ve milletimizin huzurundan daha mühim değildir. Ülkemize ve Türk futboluna kaybettiren bir anlayışın hiçbir bahanesi olamaz. Sporun birleştiren, kaynaştıran, 85 milyon olarak birliğimizi perçinleyen ruhuna bugünlerde çok fazla ihtiyaç duyuyoruz. Tüm kulüplerimizden içinde bulunduğumuz sezon boyunca futbolumuzu kısır tartışmaların uzağında tutma ve fairplay ruhunu güçlendirme noktasında azami hassasiyet bekliyoruz. Milyonların ilgiyle takip ettiği sporcularımızın da sorumlu davranarak, topluma ve gençlerimize örnek olmalarını istiyoruz.

"En büyük yatırımı yapan açık ara bizim iktidarımızdır"

Şimdiye kadar hizmete açtığımız Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın da aralarında olduğu 38 stadı açtık. Şu anda 4 tanesinin yapımı devam ediyor. Türkiye genelinde 2002'de 595 futbol sahası varken biz bunu 1365'e çıkardık. Spor solunu sayısı da 904'e yükseldi. Toplam spor tesislerini 1500'den aldık 4455'e çıkardık. Futbol sahaları yüzme havuzları ile Türkiye'yi donattık. Kulüplerimizin mali sürdürülebilirliğinin devamını sağladık. Elini vicdanına koyan herkesin sporun tüm dallarına en büyük yatırımı yapan en güçlü desteği veren açık ara bizim iktidarımızdır. Meyvelerini de yavaş yavaş toplamaya başladık. Önümüzde hala katetmemiz gereken çok mesafe olduğunun farkındayız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Erdoğan: Futbola husumetin, holiganlığın, kavganın girmesi sporun ruhuna zarar verir - Son Dakika

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