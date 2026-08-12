Erdoğan: Gazze'nin İmarı ve Güvenliği İçin Koşullar Sağlanmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gazze'de yeniden imar ve inşa sürecinin başlatılması ve güvenliğin temini için gerekli koşullar bir an önce sağlanmalıdır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Gazze'de yeniden imar ve inşa sürecinin başlatılması ve güvenliğin temini için gerekli koşullar bir an önce sağlanmalıdır"
Kaynak: AA
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