Erdoğan: Gazze başta olmak üzere mazlumlara umut olmayı sürdüreceğiz - Son Dakika
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Erdoğan: Gazze başta olmak üzere mazlumlara umut olmayı sürdüreceğiz

Erdoğan: Gazze başta olmak üzere mazlumlara umut olmayı sürdüreceğiz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya İnsani Yardım Günü mesajında Türkiye'nin milli gelire oranla en fazla insani yardım yapan ülke olduğunu vurgulayarak, Gazze dahil dünyada ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye devam edeceklerini söyledi.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türkiye'nin milli gelirine oranla dünyada en fazla insani yardımda bulunan ülke konumunu sürdürdüğünü belirterek, "Gazze başta olmak üzere dünyanın pek çok bölgesinde ihtiyaç sahiplerinin elinden tutmayı, mazlum ve mağdurlara umut olmayı sürdüreceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün Dünya İnsani Yardım Günü" dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Tarihimizden ve kadim medeniyet değerlerimizden aldığımız güçle bu siyaset üstü meselede herkese örnek olmayı, dünyanın milli gelirine oranla en fazla insani yardımda bulunan ülkesi konumunda bulunmayı sürdürüyoruz. 300 milyondan fazla insanın en temel ihtiyaçlardan yoksun olması, türlü zorluklar içerisinde hayat mücadelesi vermesi tüm dünyayı sorumluluk almaya çağıran bir hakikat olarak karşımızda durmaktadır.

Mazlumların, yetimlerin, çaresizlerin, muhtaçların yardımına koşmak, kimsesizlerin kimsesi olmak dinimizin bizlere emridir. Türkiye olarak nerede bir ihtiyaç sahibi varsa şefkat elimizi oraya uzatmaya devam edeceğiz. Gazze başta olmak üzere dünyanın pek çok bölgesinde ihtiyaç sahiplerinin elinden tutmayı, mazlum ve mağdurlara umut olmayı sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, İnsan Hakları, Türkiye, Güncel, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdoğan: Gazze başta olmak üzere mazlumlara umut olmayı sürdüreceğiz - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erdoğan: Gazze başta olmak üzere mazlumlara umut olmayı sürdüreceğiz - Son Dakika
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