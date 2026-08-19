Erdoğan: İnsani yardımda dünyaya örnek olmaya devam edeceğiz - Son Dakika
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Erdoğan: İnsani yardımda dünyaya örnek olmaya devam edeceğiz

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya İnsani Yardım Günü'nde yaptığı açıklamada, Türkiye'nin milli gelire oranla en fazla insani yardım yapan ülke olduğunu belirterek, Gazze dahil tüm dünyada ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye devam edeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tarihimizden ve kadim medeniyet değerlerimizden aldığımız güçle bu siyaset üstü meselede herkese örnek olmayı, dünyanın milli gelirine oranla en fazla insani yardımda bulunan ülkesi konumunda bulunmayı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla sosyal medya hesabındaki paylaşımda, "Bugün Dünya İnsani Yardım Günü… Tarihimizden ve kadim medeniyet değerlerimizden aldığımız güçle bu siyaset üstü meselede herkese örnek olmayı, dünyanın milli gelirine oranla en fazla insani yardımda bulunan ülkesi konumunda bulunmayı sürdürüyoruz." ifadelerine yer verdi.

300 milyondan fazla insanın en temel ihtiyaçlardan yoksun olması ile türlü zorluklar içerisinde hayat mücadelesi vermesinin tüm dünyayı sorumluluk almaya çağıran bir hakikat olarak karşılarında durduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Mazlumların, yetimlerin, çaresizlerin, muhtaçların yardımına koşmak, kimsesizlerin kimsesi olmak dinimizin bizlere emridir. Türkiye olarak nerede bir ihtiyaç sahibi varsa şefkat elimizi oraya uzatmaya devam edeceğiz. Gazze başta olmak üzere dünyanın pek çok bölgesinde ihtiyaç sahiplerinin elinden tutmayı, mazlum ve mağdurlara umut olmayı sürdüreceğiz."

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel, Dünya, Son Dakika

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