Erdoğan: Irak'ın istikrarı bizimkiyle aynı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Komşumuz Irak savaş ve istikrarsızlık ortamından etkilenen ülkelerden biridir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Komşumuz Irak savaş ve istikrarsızlık ortamından etkilenen ülkelerden biridir. Irak'ın huzur ve istikrarını ülkemizin durumundan ayrı tutmadık, tutmayız"
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Erdoğan: Irak'ın istikrarı bizimkiyle aynı - Son Dakika
İsrail basını: Netanyahu, İran kaynaklı güvenlik endişeleri nedeniyle ABD ziyareti için ülkeden gizlice ayrıldı