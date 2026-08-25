Erdoğan: İran-ABD Geriliminin Ekonomik Şoku Geçici
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İran-Amerika geriliminin küresel ekonomide yol açtığı şok dalgası zamanla tesirini yitirdikçe bunun günlük yaşama yansımalarını net görme imkanı bulacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İran-Amerika geriliminin küresel ekonomide yol açtığı şok dalgası zamanla tesirini yitirdikçe bunun günlük yaşama yansımalarını net görme imkanı bulacağız."
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Erdoğan: İran-ABD Geriliminin Ekonomik Şoku Geçici - Son Dakika
İYİ Parti Milletvekili Selçuk Türkoğlu'nun hastaneye kaldırılmasına neden olan polis müdahalesi kamerada