Erdoğan: İstanbul'daki mevcut metroların tamamı bize aittir - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Erdoğan: İstanbul'daki mevcut metroların tamamı bize aittir

Erdoğan: İstanbul\'daki mevcut metroların tamamı bize aittir

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'nde yaptığı konuşmada, İstanbul'un önemini vurgulayarak, İstanbul'un belediyecilik hizmetlerinde yeni bir dönemin kapılarını açacaklarını belirtti. Erdoğan, İstanbul'daki mevcut metroların tamamının kendilerine ait olduğunu söyledi ve İstanbul'un temel sorununun vizyon ve beceri eksikliği olduğunu ifade etti.

24.03.2024 16:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul'u yeni bir lige çıkardık. Sıkılmadan, utanmadan 'Metro yaptım.' diyor. İstanbul'daki mevcut metroların tamamı bize aittir, bize." dedi.

Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'ndeki konuşmasında "İstanbul, iki kıtanın, iki denizin, iki cihanın şehri İstanbul. Milletimizin ziyneti, serveti, gözbebeği İstanbul. Güzellikte insan muhayyilesinin zirvesi İstanbul. Göreni hayran, yaşayanı meftun, hayal edeni bile mutlu İstanbul. Senin için ne söylesek, ne desek eksik kalır. Biz de sözün bittiği yerde, altyapısıyla üstyapısıyla insana dair tüm unsurlarıyla sana hizmete talibiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız, Türkiye Yüzyılı şehirleri için kararlı mıyız? 31 Mart'ta gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz?" sorusuna, kalabalık "Hazırız" yanıtını verdi.

Seçim gününe kadar ana kademe, kadın kolları, gençlere kapı kapı dolaşmaya hazır olup olmadıklarını da soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalabalıktan "Evet" yanıtını aldı.

Erdoğan, "İstanbul'la birlikte Türkiye haritasının tamamını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyamaya var mıyız?" sorusuna da kalabalığın evet yanıtını vermesi üzerine, şöyle devam etti:

"İşte benim sevdam İstanbul budur. İşte benim son nefesime kadar ömrümü vakfettiğim İstanbul budur. Aşkım İstanbul budur, sevdam İstanbul budur. İnşallah sizlerle birlikte ramazanın bayramı gelmeden 31 Mart'ı milli irade bayramı haline getireceğiz. Büyükşehriyle ilçeleriyle İstanbul'un belediyecilik hizmetlerinde yeni bir dönemin kapılarını beraberce açacağız. İstanbul'un 5 yıllık fetret devrine son vererek, şehrimizde eser ve hizmet siyasetini inşallah tekrar başlatacağız. 31 Mart seçimlerinin aziz İstanbul'la birlikte tüm vilayetlerimiz, tüm vatandaşlarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Rabbim hepinizden razı olsun diyorum ama şu 1 haftayı çok iyi geçirmemiz lazım."

"İstanbul'a ancak hizmet ederek layık olunmaya çalışılır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde İstanbul'un kötü halini anımsatarak, "Çöp, çukur ve çamur. CHP demek bu. Ekrem denilen arkadaş burada göreve başladıktan sonra ne değişti? Yine çöp, çukur, yarı zamanlı mesai. Bunu yaptı. Şimdi de bakıyorsunuz, israftan bahsediyor. Yav israf sende. Sen her şeyi israf olarak zaten yaptın ve akıllı belediyecilik diyor. Nerede akıllı belediyecilik? Akılsız belediyecilik. Şu İstanbul'da neler çekmedik ya, neler. Şimdi bütün bu dönüşümü, devranı Allah'ın izniyle değişmeye var mıyız? Şu bir hafta gece gündüz demeden çalışıyor muyuz? Ana kademe, durmuyoruz. Yakın markajla çalışacağız. Çok koşacağız, çok çalışacağız ve Yeniden İstanbul muradını gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Haliç'in rezillik olduğunu ve Haliç'i çamur deryasından ekibiyle kurtardığını dile getiren Erdoğan, 9,5 kilometre Alibeyköy'deki taş ocağına çamuru, pisliği kendilerinin aktardıklarını ve şimdi orada oyun parkları olduğunu anlattı.

İstanbul'a ancak hizmet ederek layık olunmaya çalışılacağını vurgulayan Erdoğan, şimdi Haliç'te balık tutulduğunu ve yüzüldüğünü kaydetti.

Erdoğan, "Bu durup dururken olmadı, kardeşinizle oldu. Oradan beni Başbakanlığa gönderdiniz, oradan Cumhurbaşkanlığına gönderdiniz. Bu kardeşiniz de sizlere hakim olmaya değil, hizmetkar olmaya geldi. Kendini İstanbul'un sahibi zanneden ne bu şehri, ne bu şehrin insanlarını hiç anlamamış olanlarla bir yere varılmaz." yeklinde konuştu.

"İstanbul'un temel sorunu, imkan ve kaynak kıtlığı değil, vizyon ve beceri eksikliğidir"

Belediye Başkanlığıyla Başbakanlığıyla ve Cumhurbaşkanlığıyla 30 yıldır bu şehrin emrinde olduğunu ifade eden Erdoğan, "Yarım asrı bulan siyasi hayatımızda bu şehri düşünmediğimiz, onun için ne yapabileceğimizin sancısını çekmediğimiz tek bir günümüz yoktur. Bu sayede ulaşımıyla suyuyla Haliç'iyle yeşil alanlarıyla çevresiyle temizliğiyle konutuyla İstanbul'u yeni bir lige çıkardık. Sıkılmadan, utanmadan 'Metro yaptım.' diyor. İstanbul'daki mevcut metroların tamamı bize aittir, bize. Bunları biz yaptık. Bizden sonra gelen arkadaşlarımız da aynı vizyonla aynı heyecanla eser ve hizmet siyasetini sürdürdü." dedi.

Kendilerinden devraldıkları hizmet bayrağını yüceltmek için çalışan belediye başkanı arkadaşlarının tamamını şükranla anan Erdoğan, 3 yıl önce ebediyete irtihal eden merhum Kadir Topbaş'a ve geçen ay trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'yı da rahmetle yad etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tüm bu emeklerin ardından İstanbul son 5 senedir yeniden 1989-1994 dönemine dönme emareleri göstermeye başladı. Eser ve hizmet namına zaten ortada elle tutulur hiçbir eser yok. Üzerinde emekleri olmayan işleri sahiplenme cinliklerini bir kenara bırakırsak geriye koskoca kayıp 5 yıl kalıyor. Eskilerin deyimiyle ıslığı dağı tutup güttüğü bir keçi olanların elinde İstanbul adeta eziyet çekti. Gerçi İstanbul'a bir şey yapmak için önce hem kafanızın hem kalbinizin hem mesainizin tamamını bu şehre vermeniz gerekiyor. Yarısı kayakta, yarısı tatilde, yarısı seçim kampanyalarında genel başkanını devirmek için geçen bir dönemden geriye elbette bir şey kalmaz, kalmıyor. İstanbul'un temel sorunu, imkan ve kaynak kıtlığı değil, vizyon ve beceri eksikliğidir."

(sürecek)

Kaynak: AA

Ulaşım, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdoğan: İstanbul'daki mevcut metroların tamamı bize aittir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Konya'da Bir Kişi Atıyla İlçe Merkezinde Gezinti Yaptı
    16:51 Konya'da Bir Kişi Atıyla İlçe Merkezinde Gezinti Yaptı

    Konya'nın Karapınar ilçesinde hafta sonu trafiğinin az olmasını fırsat bilen bir kişi atıyla ilçe merkezinde dolaşarak ilgi odağı oldu. At binmeye meraklı olan Yunus Karakaya, araç trafiğinin olmamasını ve güneşli havayı fırsat bilerek Konya ve İnönü caddelerinde tur attı. Vatandaşlar atın caddede gezmesini şaşkınlıkla izlerken, birçok kişi cep telefonlarıyla görüntü çekti. Yaklaşık 15 dakika süren turun ardından Karakaya çiftliğine geri döndü.

  • Adıyaman'da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı
    16:50 Adıyaman'da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

    Adıyaman'da, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yenipınar Camii'nin duvarına çarpması sonucu Muhammed Okan T. yaralandı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

  • Adıyaman'da ehliyetsiz şahsın kullandığı kamyonet devrildi
    16:50 Adıyaman'da ehliyetsiz şahsın kullandığı kamyonet devrildi

    Adıyaman'da ehliyeti olmayan bir kişinin kullandığı kamyonet, kontrolünü kaybederek devrildi. Kazada ölen veya yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

  • Çifteler İlçesi'nde TOKİ Konutlarının Anahtar Teslim Töreni ve İftar Programı Düzenlenecek
    16:49 Çifteler İlçesi'nde TOKİ Konutlarının Anahtar Teslim Töreni ve İftar Programı Düzenlenecek

    Eskişehir'in Çifteler İlçesi'nde inşa edilen 205 adet TOKİ konutunun anahtar teslim töreni ve iftar programı düzenlenecek. Çifteler Belediyesi tarafından organize edilen etkinliğe Belediye Başkanı Kadir Bıyık da katılım gösterecek.

  • İnegöl Belediyesi Arıcılık ve Bal Üretimine Yeni Bir Dönem Başlatıyor
    16:49 İnegöl Belediyesi Arıcılık ve Bal Üretimine Yeni Bir Dönem Başlatıyor

    İnegöl Belediyesi, arıcılık ve bal üretimini geliştirmek için Bursa ve İlçeleri Bal Üreticileri Birliği ve Uludağ Üniversitesi Arıcılık Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi ile protokol imzaladı. İnegöl'e özgü Karaçalı balının coğrafi işaretinin alınması için çalışmalar yapılacak.

  • Ulaştırma Bakanı Şabanözü-Çubuk-Ankara yolunu bölünmüş yolla bağlayacak
    16:48 Ulaştırma Bakanı Şabanözü-Çubuk-Ankara yolunu bölünmüş yolla bağlayacak

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çankırı'da yaptığı konuşmada, Şabanözü ilçesini Çubuk üzerinden Ankara'ya bölünmüş yolla bağlayacaklarını söyledi. Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin her tarafını bölünmüş yollarla donattıklarını ve Şabanözü-Ankara yolunda da çalışmaların devam ettiğini belirtti. Ayrıca, Şabanözü Orta yolunun ihalesinin yapıldığını ve D100'e kadar devam edeceğini ifade etti.

  • Düzce Valisi Selçuk Aslan, Aşık Veysel'in torunu ile öğrencileri buluşturdu
    16:48 Düzce Valisi Selçuk Aslan, Aşık Veysel'in torunu ile öğrencileri buluşturdu

    Düzce Valisi Selçuk Aslan, misafirliğe gittiği evde "Uzun İnce Bir Yoldayım" parçasını neyle seslendiren öğrencileri, Aşık Veysel'in torunu Gündüz Şatıroğlu ile telefonda görüştürdü. Vali Aslan, öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi ve ramazan ayını hayırla geçirmelerini temenni etti.

  • Mustafa Savaş, Aydın'da Şoför Esnafıyla Buluştu
    16:47 Mustafa Savaş, Aydın'da Şoför Esnafıyla Buluştu

    AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş, Akarsu Park'ta düzenlenen etkinlikte şoför esnafıyla bir araya geldi. Savaş, belediye başkanı seçilmesi halinde taksi ve servis araçlarına takılacak araç kameralarının ücretini karşılayacaklarını belirtti. Ayrıca, şehrin kronik sorunlarını çözeceklerini ve Aydın'ın rekabet gücünü artıracaklarını vurguladı. Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muhammet Ali Künkcü de mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı ile şoför esnafının sıkıntısını çözemediklerini ifade etti.

  • Antalya'nın yüksek kesimlerinde güneşe aldanan badem ağaçları erken çiçek açtı
    16:46 Antalya'nın yüksek kesimlerinde güneşe aldanan badem ağaçları erken çiçek açtı

    Antalya'nın Akseki ilçesinde güneşli günler ve mevsim normallerinin üstünde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle badem ağaçları erken çiçek açtı. Çiftçiler, erken açan çiçeklerin bademlere zarar vermesinden endişe ediyor.


15:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük İstanbul Mitingi’ne katılanların sayısını duyurdu: 1,5 milyona alıştık Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük İstanbul Mitingi'ne katılanların sayısını duyurdu: 1,5 milyona alıştık
15:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekrem denen arkadaşla İstanbul 30 yıl geriye gitti Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekrem denen arkadaşla İstanbul 30 yıl geriye gitti
15:01 Rozetini bizzat Erdoğan taktı Yeniden Refah’tan istifa eden Suat Pamukçu, AK Parti’ye geçti Rozetini bizzat Erdoğan taktı! Yeniden Refah'tan istifa eden Suat Pamukçu, AK Parti'ye geçti
14:51 İBB Başkan adayı Murat Kurum: İstanbul’a gerçek belediyecilik geri dönecek İBB Başkan adayı Murat Kurum: İstanbul'a gerçek belediyecilik geri dönecek
14:26 Kadir İnanır’ın sağlık durumu nasıl Hastaneden ilk açıklama geldi Kadir İnanır'ın sağlık durumu nasıl? Hastaneden ilk açıklama geldi
16:14 Özgür Özel’den Hamza Dağ tepkisi: İzmir’e kayyım atamaya çalışıyor Özgür Özel'den Hamza Dağ tepkisi: İzmir'e kayyım atamaya çalışıyor
15:36 Komşusunun evini soymak için iftara gitmesini bekledi Komşusunun evini soymak için iftara gitmesini bekledi
14:55 Eşini ve eski çalışanını yan yana görünce kurşun yağdırdı Eşini ve eski çalışanını yan yana görünce kurşun yağdırdı
14:33 ’8 ilde DEAŞ operasyon 40 şüpheli yakalandı '8 ilde DEAŞ operasyon! 40 şüpheli yakalandı
14:00 Hastaneye kaldırılan Kadir İnanır’la ilgili ilk açıklama yeğeninden: Hayati tehlikesi kesinlikle yok Hastaneye kaldırılan Kadir İnanır'la ilgili ilk açıklama yeğeninden: Hayati tehlikesi kesinlikle yok
13:20 Erdoğan ile Şimşek’in emekli ikramiyeleri nedeniyle tartıştığı iddiasına İletişim Başkanlığından yalanlama Erdoğan ile Şimşek'in emekli ikramiyeleri nedeniyle tartıştığı iddiasına İletişim Başkanlığından yalanlama
12:33 Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek Ukrayna iki Rus gemisini vurdu Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek! Ukrayna iki Rus gemisini vurdu
12:08 İşte AK Parti’nin ’’Yeniden Büyük İstanbul Mitingi’’ için kapatılan yollar İşte AK Parti'nin ''Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'' için kapatılan yollar
12:03 Seçim broşürü kavgası feci bitti: 1 ölü Seçim broşürü kavgası feci bitti: 1 ölü
11:44 Selahattin Demirtaş, Diyarbakır’a mı götürüldü Avukatından iddiaya yalanlama geldi Selahattin Demirtaş, Diyarbakır'a mı götürüldü? Avukatından iddiaya yalanlama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2024 16:52:14. #1.12#
SON DAKİKA: Erdoğan: İstanbul'daki mevcut metroların tamamı bize aittir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement