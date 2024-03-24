Erdoğan: İstanbul\'daki mevcut metroların tamamı bize aittir

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul'u yeni bir lige çıkardık. Sıkılmadan, utanmadan 'Metro yaptım.' diyor. İstanbul'daki mevcut metroların tamamı bize aittir, bize." dedi.

Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'ndeki konuşmasında "İstanbul, iki kıtanın, iki denizin, iki cihanın şehri İstanbul. Milletimizin ziyneti, serveti, gözbebeği İstanbul. Güzellikte insan muhayyilesinin zirvesi İstanbul. Göreni hayran, yaşayanı meftun, hayal edeni bile mutlu İstanbul. Senin için ne söylesek, ne desek eksik kalır. Biz de sözün bittiği yerde, altyapısıyla üstyapısıyla insana dair tüm unsurlarıyla sana hizmete talibiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız, Türkiye Yüzyılı şehirleri için kararlı mıyız? 31 Mart'ta gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz?" sorusuna, kalabalık "Hazırız" yanıtını verdi.

Seçim gününe kadar ana kademe, kadın kolları, gençlere kapı kapı dolaşmaya hazır olup olmadıklarını da soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalabalıktan "Evet" yanıtını aldı.

Erdoğan, "İstanbul'la birlikte Türkiye haritasının tamamını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyamaya var mıyız?" sorusuna da kalabalığın evet yanıtını vermesi üzerine, şöyle devam etti:

"İşte benim sevdam İstanbul budur. İşte benim son nefesime kadar ömrümü vakfettiğim İstanbul budur. Aşkım İstanbul budur, sevdam İstanbul budur. İnşallah sizlerle birlikte ramazanın bayramı gelmeden 31 Mart'ı milli irade bayramı haline getireceğiz. Büyükşehriyle ilçeleriyle İstanbul'un belediyecilik hizmetlerinde yeni bir dönemin kapılarını beraberce açacağız. İstanbul'un 5 yıllık fetret devrine son vererek, şehrimizde eser ve hizmet siyasetini inşallah tekrar başlatacağız. 31 Mart seçimlerinin aziz İstanbul'la birlikte tüm vilayetlerimiz, tüm vatandaşlarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Rabbim hepinizden razı olsun diyorum ama şu 1 haftayı çok iyi geçirmemiz lazım."

"İstanbul'a ancak hizmet ederek layık olunmaya çalışılır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde İstanbul'un kötü halini anımsatarak, "Çöp, çukur ve çamur. CHP demek bu. Ekrem denilen arkadaş burada göreve başladıktan sonra ne değişti? Yine çöp, çukur, yarı zamanlı mesai. Bunu yaptı. Şimdi de bakıyorsunuz, israftan bahsediyor. Yav israf sende. Sen her şeyi israf olarak zaten yaptın ve akıllı belediyecilik diyor. Nerede akıllı belediyecilik? Akılsız belediyecilik. Şu İstanbul'da neler çekmedik ya, neler. Şimdi bütün bu dönüşümü, devranı Allah'ın izniyle değişmeye var mıyız? Şu bir hafta gece gündüz demeden çalışıyor muyuz? Ana kademe, durmuyoruz. Yakın markajla çalışacağız. Çok koşacağız, çok çalışacağız ve Yeniden İstanbul muradını gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Haliç'in rezillik olduğunu ve Haliç'i çamur deryasından ekibiyle kurtardığını dile getiren Erdoğan, 9,5 kilometre Alibeyköy'deki taş ocağına çamuru, pisliği kendilerinin aktardıklarını ve şimdi orada oyun parkları olduğunu anlattı.

İstanbul'a ancak hizmet ederek layık olunmaya çalışılacağını vurgulayan Erdoğan, şimdi Haliç'te balık tutulduğunu ve yüzüldüğünü kaydetti.

Erdoğan, "Bu durup dururken olmadı, kardeşinizle oldu. Oradan beni Başbakanlığa gönderdiniz, oradan Cumhurbaşkanlığına gönderdiniz. Bu kardeşiniz de sizlere hakim olmaya değil, hizmetkar olmaya geldi. Kendini İstanbul'un sahibi zanneden ne bu şehri, ne bu şehrin insanlarını hiç anlamamış olanlarla bir yere varılmaz." yeklinde konuştu.

"İstanbul'un temel sorunu, imkan ve kaynak kıtlığı değil, vizyon ve beceri eksikliğidir"

Belediye Başkanlığıyla Başbakanlığıyla ve Cumhurbaşkanlığıyla 30 yıldır bu şehrin emrinde olduğunu ifade eden Erdoğan, "Yarım asrı bulan siyasi hayatımızda bu şehri düşünmediğimiz, onun için ne yapabileceğimizin sancısını çekmediğimiz tek bir günümüz yoktur. Bu sayede ulaşımıyla suyuyla Haliç'iyle yeşil alanlarıyla çevresiyle temizliğiyle konutuyla İstanbul'u yeni bir lige çıkardık. Sıkılmadan, utanmadan 'Metro yaptım.' diyor. İstanbul'daki mevcut metroların tamamı bize aittir, bize. Bunları biz yaptık. Bizden sonra gelen arkadaşlarımız da aynı vizyonla aynı heyecanla eser ve hizmet siyasetini sürdürdü." dedi.

Kendilerinden devraldıkları hizmet bayrağını yüceltmek için çalışan belediye başkanı arkadaşlarının tamamını şükranla anan Erdoğan, 3 yıl önce ebediyete irtihal eden merhum Kadir Topbaş'a ve geçen ay trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'yı da rahmetle yad etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tüm bu emeklerin ardından İstanbul son 5 senedir yeniden 1989-1994 dönemine dönme emareleri göstermeye başladı. Eser ve hizmet namına zaten ortada elle tutulur hiçbir eser yok. Üzerinde emekleri olmayan işleri sahiplenme cinliklerini bir kenara bırakırsak geriye koskoca kayıp 5 yıl kalıyor. Eskilerin deyimiyle ıslığı dağı tutup güttüğü bir keçi olanların elinde İstanbul adeta eziyet çekti. Gerçi İstanbul'a bir şey yapmak için önce hem kafanızın hem kalbinizin hem mesainizin tamamını bu şehre vermeniz gerekiyor. Yarısı kayakta, yarısı tatilde, yarısı seçim kampanyalarında genel başkanını devirmek için geçen bir dönemden geriye elbette bir şey kalmaz, kalmıyor. İstanbul'un temel sorunu, imkan ve kaynak kıtlığı değil, vizyon ve beceri eksikliğidir."

(sürecek)