Erdoğan: İstiklale Kararlılıkla Sahip Çıkıyoruz - Son Dakika
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Erdoğan: İstiklale Kararlılıkla Sahip Çıkıyoruz

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "104 yıl önce olduğu gibi bugün de ülkemizi, coğrafyamızı hedef alan menfur planlara müsaade etmiyor, milletimizin istiklaline kararlılıkla sahip çıkıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "104 yıl önce olduğu gibi bugün de ülkemizi, coğrafyamızı hedef alan menfur planlara müsaade etmiyor, milletimizin istiklaline kararlılıkla sahip çıkıyoruz"

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdoğan: İstiklale Kararlılıkla Sahip Çıkıyoruz - Son Dakika

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