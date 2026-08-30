Erdoğan: İstiklale Kararlılıkla Sahip Çıkıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "104 yıl önce olduğu gibi bugün de ülkemizi, coğrafyamızı hedef alan menfur planlara müsaade etmiyor, milletimizin istiklaline kararlılıkla sahip çıkıyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "104 yıl önce olduğu gibi bugün de ülkemizi, coğrafyamızı hedef alan menfur planlara müsaade etmiyor, milletimizin istiklaline kararlılıkla sahip çıkıyoruz"
Kaynak: AA
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