Erdoğan: KAAN için F110 motorunda Trump'tan olumlu yanıt aldık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Muharip Uçak KAAN için F110 motoru tedarikine ilişkin, "Bu motorlarla ilgili konuyu ben Sayın Trump'la daha önce görüştüm. Kendileri olumlu bir yaklaşım sergilediler. İnşallah bir sıkıntı olmayacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, "Karşılama töreninde hem yeniçeriler hem Mehter Takımı vardı. Batılı liderler nasıl karşıladı bu tabloyu?" sorusu üzerine, "Hepsi de övgüyle bahsettiler. Tokalaşırken, 'Gerçekten muhteşemdi' dediler. Hatta bazıları, 'Biz yeniçerilerinizi tanırız' dediler." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la ateşkese ilişkin bugün yaptığı açıklamalar ve bu konudaki değerlendirmeleri sorulan Erdoğan, "Masa kolay değil. Türkiye'de de biliyorsunuz altılı masa kurdular. Daha kurmadan dağıldı. Bu masa, farklı bir masa. Ama biz elimizden gelen her türlü gayreti ortaya koyuyoruz. Bütün mesele masayı sağlama almak. Ama bizim masamız kolay kolay dağılmaz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KAAN'ın F110 motoru tedarikine ilişkin, "ABD, Türkiye'ye bu motorları satacak mı?" sorusuna, "Bu motorlarla ilgili konuyu ben Sayın Trump'la daha önce görüştüm. Kendileri olumlu bir yaklaşım sergilediler. İnşallah bir sıkıntı olmayacak." yanıtını verdi.

"Gelin oturalım, konuşalım, işi bitirelim"

Yunanistan'ın kara sularını genişletme planlamaları ve bu konuda yapılan açıklamalara ilişkin değerlendirmeleri sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu, 'casus belli' konusunu benim milletimin tamamına yakını bilmez. Ne olduğunu sorsan, bilmez. Dolayısıyla bunlarla bence hiç milletimizi oyalamaya da gerek yok. Bizler de bu konuyu zaten Yunanlı dostlarımıza diyoruz ki, bunlarla ne Yunan vatandaşını ne de bizim vatandaşımızı meşgul etmeyelim. Gelin oturalım, konuşalım, işi bitirelim. Bizim adımımız bu. Bu konu her zaman masaya geldiğinde kendilerine bunu söylüyoruz ve yolumuza da bu şekilde devam ediyoruz. Bu 'casus belli' de bu konulardan bir tanesi. Mavi Vatan konusu da bizim için çok çok önemli bir konu. Onu sadece denizlerde değil, yeri geldiği zaman da onu özellikle biz kendi içimizde ve kara sularımızda isim olarak da kullanmaya devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hürmüz Boğazı'na ilişkin de "Hürmüz Boğazı konusunda da Türkiye olarak elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, yapacağız. Hürmüz Boğazı'nın da bir savaş gölüne dönüşmesini istemiyoruz. Bunu başarabilirsek ne mutlu bize." değerlendirmesinde bulundu.

"NATO Zirvesi'nde Gazze ve İsrail konusuna değinildi mi?" sorusu üzerine Erdoğan, "İçeride olmadığım sıralarda değinilmişse bilemiyorum. Ama Gazze konusunu ısrarla ben işledim, üzerinde durdum. Gazze'yi bir Orta Doğu felaketi olarak görüyoruz. İnşallah bunu da bir an önce sulh-u sükuna kavuşturmamız lazım." yanıtını verdi.

"Gemi inşa sanayi konularını aramızda görüştük"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Ankara Zirvesi'ne ilişkin değerlendirmesinin istenmesine karşılık, organizasyonun çok başarılı olduğunu belirterek, görev alanları tebrik etti.

Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarının kaldırılmasına ilişkin "Başkan Trump tarafı bir takvim verdi mi? Türkiye'nin çok önemli kapasitesi ve önemli atılımları var savunma sanayisinde. Bu konuda somut olarak Türkiye'ye bir güvence verildi mi?" şeklindeki soruyu yanıtlayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Takvim demeyeyim ama Sayın Trump'la bu konuda mutabık kaldık. Özellikle gerek savunma sanayisi gerek ekonomi, bütün bunlarda müşterek çalışma, hatta Türkiye'nin savunma sanayisinde Amerika'ya yönelik adımlar atmasını da aramızda konuştuk. Ne olabilir savunma sanayisinde? Özellikle gemi inşa sanayi, bu konuları aramızda görüştük ve adımları da inşallah süratle atacağız. Bu fırkateynler olabilir, bu korvetler olabilir, bu denizaltılar olabilir, bütün bunları aramızda görüştük. Türkiye bunu yapar mı? Türkiye bunu tershanelerinde yapar, bunları yapmaya da muktedirdir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin AB üyeliği ve bu konunun Avrupa ülkelerinin liderleriyle görüşmelerde gündeme gelip gelmediğine dair soruya şöyle yanıt verdi:

"Tabii bize düşen görev liderlerle bu konuları görüşmek. Bugün yine Alman Şansölyesi ile de bu konuyu görüştük. Tabii şimdi de gerek von der Leyen ile gerek diğer liderlerle bunları gündeme getireceğiz, konuşacağız ve 'Türkiye'ye 53 yıllık bir beklenti bir zulümdür, artık bu zulümden Türkiye'yi kurtarın' diyeceğiz kendilerine. Temenni ederim ki artık kapıyı aralarlar. Çalışacağız, hayırlısı olsun."

(Bitti)