Erdoğan: Kerkük'te TP'ye ortaklık tarihi adım
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kerkük üretim sahasında Türkiye Petrollerine ortaklık verilmiştir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kerkük üretim sahasında Türkiye Petrollerine ortaklık verilmiştir. Bugün imzalanan anlaşma, enerji alanındaki ortaklık açısından tarihi bir adım olmuştur"
Kaynak: AA
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