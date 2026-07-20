Erdoğan: Kıbrıs Türk halkını yalnız bırakmayacağız - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erdoğan: Kıbrıs Türk halkını yalnız bırakmayacağız

20.07.2026 13:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde yayımladığı mesajda, Türkiye'nin garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelelerinde asla yalnız bırakmayacağını vurguladı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Ana vatan ve garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, X hesabından paylaştığı mesajda, şunları kaydetti:

"Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52'nci yıl dönümünde kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla yad ediyorum. Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, Kıbrıs Türkü kardeşlerime selamlarımı iletiyorum. Ana vatan ve garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız."

Kaynak: ANKA

Kıbrıs Barış Harekatı, Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Türkiye, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdoğan: Kıbrıs Türk halkını yalnız bırakmayacağız - Son Dakika

Gözü dönmüşlüğün bu kadarı ’pes’ dedirtti: 7 aylık bebeğe bile acımadılar Gözü dönmüşlüğün bu kadarı 'pes' dedirtti: 7 aylık bebeğe bile acımadılar!
Serinlemek istedikleri nehir sonları oldu: Biri 11, diğeri 15 yaşındaydı Serinlemek istedikleri nehir sonları oldu: Biri 11, diğeri 15 yaşındaydı
Flamingoların dansı: Son 5 yılın en yüksek yavru sayısı Flamingoların dansı: Son 5 yılın en yüksek yavru sayısı
Adıyaman’da uzman çavuş kayınbiraderlerine dehşeti yaşattı: Birini arabayla ezdi, diğerini silahla vurdu Adıyaman'da uzman çavuş kayınbiraderlerine dehşeti yaşattı: Birini arabayla ezdi, diğerini silahla vurdu
Yeni Parti adına açılan sosyal medya hesabına Özel’den jet yalanlama Yeni Parti adına açılan sosyal medya hesabına Özel'den jet yalanlama
Denizde kayboldu zannedilen çocuk bakın nerede bulundu Denizde kayboldu zannedilen çocuk bakın nerede bulundu

15:18
Hava durumu bir gecede değişecek AKOM, tarih vererek uyardı
Hava durumu bir gecede değişecek! AKOM, tarih vererek uyardı
14:59
Tartışma yaratan görüntü: İzleyenler ikiye bölündü
Tartışma yaratan görüntü: İzleyenler ikiye bölündü
14:26
İngiltere’nin yeni Başbakanı Andy Burnham oldu
İngiltere'nin yeni Başbakanı Andy Burnham oldu
14:20
Hamas’ın yeni lideri belli oldu
Hamas'ın yeni lideri belli oldu
14:17
Beşiktaş’ın Midtjylland’ı elemesi halinde 3. Ön Eleme Turu’ndaki rakibi belli oldu
Beşiktaş'ın Midtjylland'ı elemesi halinde 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu
13:46
Memurların rüşvet yazışmaları Uyuşturucu taşıyan tır için 270 bin Euro istemişler
Memurların rüşvet yazışmaları! Uyuşturucu taşıyan tır için 270 bin Euro istemişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2026 15:21:29. #7.12#
SON DAKİKA: Erdoğan: Kıbrıs Türk halkını yalnız bırakmayacağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.