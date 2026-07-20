Erdoğan: Kıbrıs Türk halkını yalnız bırakmayacağız

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Ana vatan ve garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, X hesabından paylaştığı mesajda, şunları kaydetti:

"Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52'nci yıl dönümünde kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla yad ediyorum. Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, Kıbrıs Türkü kardeşlerime selamlarımı iletiyorum. Ana vatan ve garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız."