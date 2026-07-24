Erdoğan: NATO Zirvesi\'nden olumlu dönüşler aldık

(İSTANBUL) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki NATO Zirvesi'ne ilişkin geri dönüşlerin olumlu olduğunu belirterek, "Sürekli gerek teşekkür telgrafları gerek telefonlar, bütün bunlarla beraber özellikle de açılış günündeki kendilerine yaptığımız ikram, izzet gelen misafirlerimizi hoşnut etti. Bundan dolayı da başta Donald Trump olmak üzere bütün liderler hakikaten çok farklı bir duygu içerisindeydiler" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Hz. Ali Cami'ndeki cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Ayasofya Cami'nin ibadete açılışının altıncı yıl dönümüne ilişkin, Necip Fazıl ile yapılan mitinglere değinerek, "Biz bırakın açmayı, onu şu anda alem-i İslam'a kavuşturma şerefine nail olduk. Üstadın da o zaman, o söylemiş olduğu, gerçekten yüreğinden gelen o ifadeleri biz İslam alemine hamdolsun kavuşturduk, bundan dolayı da ayrıca mutluyuz" dedi.

Erdoğan, "Şimdi tabii altıncı seneyi devriyesinde böyle bir mutluluğu hep beraber yaşadık, yaşıyoruz. Şimdi tabii bir taraftan restorasyonlarını, bir taraftan renovasyonunu, tüm bunları da yapmaya devam ediyoruz. Bir an önce gerek İslam dünyasına gerekse tüm insanlığa, Hristiyan, Müslüman hepsine kapılarını açan Ayasofya Camii Kebir tabii ki hepimizi çok çok mutlu ediyor" diye konuştu.

Bir gazetecinin Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenen NATO Zirvesi'ne ilişkin geri dönüşlerin nasıl olduğu sorusu üzerine Erdoğan, "Geri dönüşler çok çok olumluydu" ifadelerini kullandı. Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sürekli gerek teşekkür telgrafları gerek telefonlar, bütün bunlarla beraber özellikle de açılış günündeki kendilerine yaptığımız ikram, izzet gelen misafirlerimizi hoşnut etti. Bundan dolayı da başta Donald Trump olmak üzere bütün liderler hakikaten çok farklı bir duygu içerisindeydiler. Bu duygularını da gerek yemekte gerek yemek sonrası hatta hatta eşleriyle gelenler, eşimle birlikte yaptıkları defilede olsun, yemekte olsun, onlar da mutluluklarını gerçekten çok farklı bir şekilde bizimle paylaştılar. Bu mutluluğu çifte yaşadık ve bundan dolayı da ayrıca mutluyuz. 20 yıldan sonra İstanbul, arkadan Ankara'daki zirve, her ikisi de bizler için ayrı bir zenginlik oldu, ayrı bir mutluluk vesilesi oldu. Bütün gelen misafirlerimize NATO Liderler Zirvesi'nden sonra doğrusu ben de teşekkürü bir borç biliyorum."

"İYİ BAŞLADIK AMA SONU İYİ GELMEDİ"

Erdoğan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüştüğü ve Dünya Kupası zaferini kutladığını hatırlatılan Erdoğan, konuyla ilgili soru üzerine, "Sanchez böyle bir mutluluğu hakikaten bir dünya şampiyonu ülkenin başbakanı olarak yaşaması onun en doğal, en tabii hakkıdır. İnşallah bizlere de böyle bir şampiyonluk nasip olur. Biz de böyle bir dünya şampiyonluğunu yakalarız. İyi başladık ama sonu iyi gelmedi. İnşallah bundan sonra önümüzde Avrupa şampiyonlukları olabilir, tekrar dünya şampiyonlukları olabilir, bu tür şeyleri yakalayabilirsek bu da tabii Türkiye'ye çok çok yakışır. İnşallah biz de buna hazırız" ifadelerini kullandı.