Erdoğan, öğretmenlere yönelik şiddete karşı kapsamlı düzenleme yapacak - Son Dakika
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Erdoğan, öğretmenlere yönelik şiddete karşı kapsamlı düzenleme yapacak

Erdoğan, öğretmenlere yönelik şiddete karşı kapsamlı düzenleme yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğretmenlere ve diğer eğitim çalışanlarına yönelik şiddete ilişkin kapsamlı bir düzenlemeyi süratle hayata geçireceklerini duyurdu. Öğretmenlere yönelik fiillerde ceza kanunlarında öngörülen cezalar yarı oranında artırılacak, cezaların ertelenmesi engellenecek ve tutuksuz yargılama önüne geçilecek. Özel kurumlarda çalışan öğretmenler de kamu görevlisi sayılacak.

10.05.2024 23:54
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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eğitimdeki şiddete ilişkin "Öğretmenlerimizi her türlü olumsuzluktan korumak, onlara mesleklerini icra edecekleri rahat ve güvenli ortamı sunmak asli görevimizdir. Öğretmenlerimize ve diğer eğitim çalışanlarımıza yönelik şiddete ilişkin kapsamlı bir düzenlemeyi süratle hayata geçireceğiz" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğretmenlere ve diğer eğitim çalışanlarına yönelik şiddete ilişkin kapsamlı bir düzenlemeyi süratle hayata geçireceklerini duyurdu. Erdoğan'ın X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"ÖĞRETMENLERİMİZİ KORUMAK ASLİ GÖREVİMİZ"

"Evlatlarımıza kattıkları bilgi ve değerler bütünüyle ülkemizin kalkınma mücadelesinde hayati önemde olan öğretmenlerimizi her türlü olumsuzluktan korumak, onlara mesleklerini icra edecekleri rahat ve güvenli ortamı sunmak asli görevimizdir. Ulvi bir mesleği icra eden, yetiştirdikleri nesillerle geleceğimizi inşa ve ihya eden öğretmenlerimiz başımızın tacıdır. Bu anlayışa kararlılıkla sahip çıkan bir hükümet olarak öğretmenlerimize ve diğer eğitim çalışanlarımıza yönelik şiddete ilişkin kapsamlı bir düzenlemeyi süratle hayata geçireceğiz.

"MECLİS'E KANUN TEKLİFİ SUNACAĞIZ"

Kanun teklifi olarak Gazi Meclisimize sunacağımız düzenlemeyle, öğretmenlerimize yönelik fiillerde ceza kanunlarında öngörülen cezalar yarı oranında artırılacak. Bu fiilleri işleyenlerin cezasının ertelenmesi engellenecek. Bu fiiller tutuklama sebebi sayılarak tutuksuz yargılamanın önüne geçilecek. Özel kurumlarda çalışan öğretmenlerimiz ve diğer eğitim çalışanlarımız da görevleri sebebiyle kendilerine yönelik işlenen suçlar bakımından kamu görevlisi sayılacak.

"ÖĞRETMENLERİMİZE YÖNELİK ŞİDDET OLAYLARINA ASLA SESSİZ KALMAYACAĞIZ"

Öğretmenlerimiz müsterih olsun. Böylesine önemli bir mesleği ülkemizin her bölgesinde fedakarca yürüten öğretmenlerimize karşı şiddet olaylarına asla sessiz kalmadık, kalmayacağız. Bu vesileyle, İstanbul'da canice yapılan bir saldırı sonucu hayatını kaybeden İbrahim Oktugan öğretmenimize Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine, öğrencilerine ve tüm eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum."

Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdoğan, öğretmenlere yönelik şiddete karşı kapsamlı düzenleme yapacak - Son Dakika

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