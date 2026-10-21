Erdoğan: Şam ziyareti takvimi kesinleşmedi

(TBMM) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şam ziyaretinin takviminin sorulması üzerine, ziyaret takviminin henüz kesinleşmediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, "Şam ziyaretinizin takvimi netleşti mi" sorusu üzerine, "Daha kesinleşmedi" yanıtını verdi. Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir görüşmesi olup olmayacağı sorusuna, "Olablir" yanıtını verdi.