Erdoğan, Şehit Aileleri ve Gazileri Kabul Etti - Son Dakika
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Erdoğan, Şehit Aileleri ve Gazileri Kabul Etti

Erdoğan, Şehit Aileleri ve Gazileri Kabul Etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şehit aileleri ve gazileri kabul etti. Görüşmeye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da katıldı. Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şehitlerin hatırasını yaşatmayı ve gazilerin fedakarlıklarına layık olmayı borç bildiklerini ifade etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şehit aileleri ve gazileri kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit aileleriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Görüşmede Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da yer aldı. Bakan Göktaş, görüşmeye ilişkin sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın aziz şehitlerimizin kıymetli ailelerini ve kahraman gazilerimizi kabulüne eşlik ettik. Vatanımız uğruna nice zorluğa göğüs geren kahramanlarımızı da, bizlere emanet ettikleri ailelerini de kalbimizin en müstesna yerinde taşıyoruz. Şehitlerimizin hatırasını yaşatmayı, gazilerimizin fedakarlıklarına layık olmayı, kıymetli ailelerinin yanında durmayı borç biliyoruz. Rabbim birliğimizi pekiştirsin, beraberliğimizi daim eylesin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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