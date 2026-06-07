Sıfır Atık Hareketi küresel çevre seferberliğine dönüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "2017'de eşim Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Hareketi, bugün Birleşmiş Milletler nezdinde kabul gören küresel bir çevre seferberliğine dönüştü" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2017'de eşim Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Hareketi, bugün Birleşmiş Milletler nezdinde kabul gören küresel bir çevre seferberliğine dönüştü. Çevre hassasiyetinin ve gelecek nesillere yönelik derin bir mesuliyet bilincinin simgesi olarak başlayan Sıfır Atık Hareketi'ni 9 yıl gibi kısa sürede global bir çevre ve iklim mücadelesine dönüştüren, başta harekete ilham veren ve öncülük edenler olmak üzere tüm emek sahiplerine yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.