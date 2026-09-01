Erdoğan ŞİÖ Zirvesi Sonrası Yurda Döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi kapsamındaki temaslarının ardından yurda döndü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Ankara Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Yakup Canbolat ve diğer ilgililer karşıladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan ve beraberindekiler de yurda döndü.