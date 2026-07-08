Erdoğan-Starmer görüşmesi: Güvenlik ve savunma ortaklığı belgesi imzalandı - Son Dakika
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Erdoğan-Starmer görüşmesi: Güvenlik ve savunma ortaklığı belgesi imzalandı

08.07.2026 18:28
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nde Birleşik Krallık Başbakanı Starmer ile görüştü; ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alınırken, iki ülke arasında Güvenlik ve Savunma Ortaklığı Belgesi imzalandı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer ile görüşmesinde, ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığını bildirdi. Görüşme kapsamında Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Krallık arasında Güvenlik ve Savunma Ortaklığı Belgesi imzalandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 36. NATO Liderler Zirvesi için Ankara'da bulunan Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer ile görüşmesine ilişkin açıklama yaptı. Başkanlığın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi için Ankara'da bulunan Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer'ı NATO Ankara Zirvesi marjında kabul etti. Kabulde Türkiye-Birleşik Krallık ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki iş birliği ve yakın diyaloğun mühim olduğunu, yeni dönemde de atılacak adımlarla iki ülke ilişkilerini geliştirmeye devam edeceğimizi ifade etti."

Cumhurbaşkanımız dünyadaki gelişmelerin, NATO'nun kolektif güvenliğimize ilişkin rolünün aşındırılmamasının ve 'Transatlantik Bağın' korunmasının önemini ortaya koyduğunu, Avrupa Birliği üyesi olmayan müttefiklerin de AB'nin savunma girişimlerinde yer almasının gerekli olduğunu belirtti. Görüşmede liderler, Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Krallık arasında Güvenlik ve Savunma Ortaklığı Belgesi'ni imzaladı."

Kaynak: ANKA

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