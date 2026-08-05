Erdoğan'dan terörle mücadele kanununa destek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi Kanun Teklifi'nin Türkiye'yi terör tehdidinden kurtarmayı hedeflediğini belirterek, bu adımın hayırlara vesile olmasını diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi Kanun Teklifi) Türkiye'yi terör tehdidinden kurtarmayı hedefleyen adım hayırlara vesile olsun"
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Erdoğan'dan terörle mücadele kanununa destek - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?