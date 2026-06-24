Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' süreci için yasal hazırlık vurgusu - Son Dakika
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Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' süreci için yasal hazırlık vurgusu

24.06.2026 16:12
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Terörsüz Türkiye' süreci için yasal düzenlemelerin Meclis kapanmadan yetiştirilmeye çalışılacağını belirtirken, AK Parti Grup Başkanı Güler sürecin eş güdümle yürütüleceğini ve teyit mekanizmasıyla destekleneceğini açıkladı.

(TBMM) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terörsüz Türkiye"sürecine ilişkin yasal hazırlıklar için "Yetiştirebildiğimiz kadar yetiştireceğiz" dedi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ise silah bırakma sürecini izleme ve teyit mekanizmalarıyla destekleyecek düzenlemeler üzerinde çalışıldığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısının ardından Meclis koridorunda gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayarak "Terörsüz Türkiye" sürecindeki yasal hazırlıklar, NATO Zirvesi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müzakere açıklamalarını değerlendirdi.

Kamuoyunun yakından takip ettiği "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin yasal düzenlemelerin Meclis kapanmadan önce gelip gelmeyeceği yönündeki soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yetiştirebildiğimiz kadar yetiştireceğiz" yanıtını verdi.

Sürecin yasal altyapısının nasıl yürütüleceğine dair detayları ise AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler paylaştı. Güler, sürecin eş güdüm içinde yürütüleceğini belirterek, "Eş zamanlı olarak teyit mekanizması ve izleme ile beraber bu silah bırakma sürecini güçlendirecek yapısal, geçici ve müstakil bir kanun düzenlemesi olacak" dedi.

Güler, gazetecilerin "Silah bırakma ile ilgili teyitten sonra yasal düzenleme geleceği söyleniyordu" hatırlatması üzerine ise sürecin "eş güdüm" halinde ilerleyeceğini vurguladı.

PUTİN'İN MÜZAKERE AÇIKLAMASINA CEVAP

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İstanbul müzakerelerine atıfta bulunarak "Ukrayna ile barış görüşmelerine hazırız" açıklaması ve 2027 vurgusu da Erdoğan'a soruldu. Gazetecinin, "Siz Putin'in bu yorumuna nasıl bakarsınız" sorusu üzerine Erdoğan, "Ne anladın" diye sordu. Gazetecinin "Olumlu" yanıtını vermesinin ardından Erdoğan da "Bitti" karşılığını verdi.

Erdoğan, grup konuşmasında yer alan "Tekrar bir Yenikapı ruhu aranıyorsa bunun vücut bulması gereken zemin, Terörsüz Türkiye sürecidir" sözleriyle ilgili "Yenikapı ruhunun muhatabı Kemal Kılıçdaroğlu mu" sorusunu ise yanıtsız bıraktı.

ERDOĞAN-TRUMP İLE GÖRÜŞMESİ: "BÜYÜK İHTİMALLE OLUR"

NATO Zirvesi kapsamında Ankara'ya gelecek olan ABD Başkanı Donald Trump ile baş başa bir görüşme olup olmayacağı sorusu üzerine Erdoğan "Büyük ihtimalle olur" yanıtını verdi.

Soruların ardından Meclis'ten ayrılmaya hazırlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada gençlerle bir süre sohbet etti.

Bir gencin, "İsmim Abdullah, soyadım Erdoğan. Sizinle aynı soyadı taşımak gurur kaynağıdır" sözleri üzerine Erdoğan, "Niye bu kadar yakışıklısın" dedi ve cebinden çıkardığı harçlığı genç Erdoğan'a verdi. Genç vatandaş ise bu jeste, "Bu sizin gözlerinizin güzelliği. Sizleri her türlü destekliyoruz" diye karşılık verdi. Erdoğan'ın nereli olduğunu sorması üzerine aslen Kızılcahamamlı olduğunu belirten gencin ardından başka bir genç de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öperek harçlık aldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' süreci için yasal hazırlık vurgusu - Son Dakika

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