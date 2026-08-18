Erdoğan-Trump Görüşmesi: İran, Gazze ve Savunma Anlaşması - Son Dakika
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Erdoğan-Trump Görüşmesi: İran, Gazze ve Savunma Anlaşması

Erdoğan-Trump Görüşmesi: İran, Gazze ve Savunma Anlaşması
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-ABD ilişkileri, İran-ABD gerilimi, Gazze'deki son durum ve Türkiye-Pakistan-Suudi Arabistan Ortak Savunma Anlaşması ele alındı. Erdoğan, diplomasi vurgusu yaparak Türkiye'nin barış çabalarına desteğini sürdüreceğini belirtti.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-ABD ikili ilişkileri ile İran-ABD gerilimi, Gazze'deki gelişmeler ve Türkiye, Pakistan ile Suudi Arabistan arasında imzalanan Ortak Savunma Anlaşması ele alındı.

Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü.

Görüşmede Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

"TÜRKİYE BARIŞ ÇABALARINA DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEK"

Erdoğan, İran ile ABD arasındaki gerilimde diplomasiden azami ölçüde istifade edilmesinin önemli olduğunu belirterek, görüşmelerin sürmesi temennisini dile getirdi. Erdoğan, Türkiye'nin barış çabalarına destek vermeye devam edeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan ve Suudi Arabistan ile birlikte imzalanan Ortak Savunma Anlaşması'yla bölgesel istikrar ve güvenliğin sağlanması için güçlü bir duruş sergilendiğini kaydetti.

GAZZE'DE İKİNCİ AŞAMA VURGUSU

Erdoğan, Gazze barış sürecinde ikinci aşamaya geçilmesinin hedeflendiği bir dönemde İsrail yönetiminin Filistinlileri hedef alan eylemlerinde artış yaşanmasının Türkiye'nin endişelerini artırdığını belirtti.

Türkiye'nin bölgede kalıcı barışın sağlanması ve Gazze'nin yeniden imarı için atılacak adımlara destek vermeyi sürdüreceğini vurguladı.

Kaynak: ANKA

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