Erdoğan: Türk Yüzyılı'nı inşa ediyoruz - Son Dakika
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Erdoğan: Türk Yüzyılı'nı inşa ediyoruz

29.06.2026 11:40
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'deki Türk Dünyası Haftası'nda, Türk işbirliğini Gaspıralı'nın 'dilde, fikirde, işte birlik' şiarıyla derinleştirdiklerini ve Türk dünyasının ortak kültürle Türk Yüzyılı'nı inşa etmesini diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk işbirliği teşkilatları bünyesindeki faaliyetlerini büyük mütefekkir İsmail Gaspıralı'nın "dilde, fikirde, işte birlik" şiarından da ilham alarak derinleştirdiklerini belirterek, "Türkiye'nin en samimi arzusu Türk dünyasının ortak tarihimize, dilimize ve kültürümüze sahip çıkması, kadim geçmişimizden aldığımız güç ile Türk Yüzyılı'nı inşa etmesidir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birinci Türkoloji Kurultayı'nın 100. yıl dönümü vesilesiyle Bakü'de düzenlenen Türk Dünyası Haftası'nın açılışına mesaj gönderdi. Erdoğan'ın mesajını Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı okudu.

Mesajında etkinliğin başarılı geçmesini ve Türk dünyası için hayırlara vesile olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir asır önce Türk dünyasının farklı bölgelerinden münevverlerin Bakü'de ortak bir tarih ve medeniyet bilincini müspet ilimler temelinde güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti.

Erdoğan, Birinci Türkoloji Kurultayı'na katılan aydınların yaptıkları istişareler ve aldıkları kararla, bugüne ışık tutan akademik çalışmalarla dirayetli bir irade ve vizyon ortaya koyduklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bakü Kurultayı'nın bizlere miras bıraktığı bu ülküyü gönül coğrafyamızın her köşesinde yaşatmak, güçlendirmek ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Nitekim Türk dünyasındaki kurumsal işbirliğimizin tezahürleri olan Türk işbirliği teşkilatları bünyesindeki faaliyetlerimizi büyük mütefekkir İsmail Gaspıralı'nın 'dilde, fikirde, işte birlik' şiarından da ilham alarak her geçen gün derinleştiriyor ve çeşitlendiriyoruz."

Tüm bu süreçte Bakü Kurultayı'nın ortaya koyduğu vizyonu, yollarını aydınlatan bir fener olarak görmeye devam ettiklerini vurgulayan Erdoğan, "Türkiye'nin en samimi arzusu Türk dünyasının ortak tarihimize, dilimize ve kültürümüze sahip çıkması, kadim geçmişimizden aldığımız güç ile Türk Yüzyılı'nı inşa etmesidir. Bu bağlamda önümüzdeki sonbaharda düzenleyeceğimiz ve dönem başkanlığını Azerbaycan'dan devralacağımız Türk Devletleri Teşkilatı Ankara Zirvesi'ni, Türk dünyasını bütünleştirme hedefimize yön verecek bir dönem noktası haline getirmek için var gücümüzle çalışmaktayız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Birinci Türkoloji Kurultayı gibi bu etkinliğin de Bakü'de yapılmasının tesadüf olmadığının altını çizerek, şu ifadelere yer verdi:

"Türk dünyasının birlik ve dayanışmasının en güçlü savunucularından biri olan Azerbaycan bugün de Türk devletlerinin ortak hedeflerine katkı sunmaya devam etmektedir. Bu düşüncelerle bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen can Azerbaycan'ın tüm kurum ve kuruluşlarını tebrik ediyorum. Kongre vesilesiyle Birinci Türkoloji Kurultayı'na katılan ecdadımızı rahmetle anıyor, Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin diyorum."

Kaynak: AA

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