Erdoğan: Türkiye Bugün En Güçlü Döneminde
13.02.2026 19:33
Necmeddin Bilal Erdoğan, Türkiye'nin ekonomik gücünü vurguladı ve gençlere yatırımın önemini belirtti.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, "Bugün Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinde en tesirli, bölgesinde ve dünyada en güçlü olduğu günleri yaşıyoruz. Refah seviyesi olarak dünya ekonomisinden en yüksek payı aldığımız, dünyaya en çok malı sattığımız zamanları yaşıyoruz." dedi.

Erdoğan, Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde Meram Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen Gençlik Buluşması programında, öğrencilerle bir araya geldi.

Moderatörlüğünü gazeteci Mustafa Tatlısu'nun yaptığı programda gençlerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Eğer hayatımı anlamlı kılmak istiyorsam ve hayatıma bir anlam yükleyeceksem bu anlamın, yarını bugünden daha iyi yapmak üzere olması gerektiğini düşünüyorum. Peygamberimiz, 'Bir günü bir gününe eşit olan zarardadır' diyor. O zaman 'yarınımız bugünümüze eşit olmasın' diye çalışmak boynumuzun borcu. Bunu yapmanın en sağlıklı, en uzun soluklu, en devamlı yolu da gençlere yatırım yapmak." diye konuştu.

"Türkiye, bugün dünyada daha tesirli bir ülke"

Erdoğan, en büyük hayalinin güçlü Türkiye olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Türkiye 200 milyar dolarlık bir ekonomiden 1,6 trilyon dolarlık ekonomiye geldi. Kişi başına milli gelir 3 bin dolarlardan 16-18 bin dolarlara geldi. Bu sayede Türkiye bugün dünyada daha tesirli bir ülke. Türkiye'nin 25 yıl önce bu kadar göz önünde olması, sözüne itibar edilmesi, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı ile görüşmek için sıraya girilmesi, telefon trafiği olsun, fiziki görüşme olsun... Böyle bir şey söz konusu değildi. Bugün Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinde en tesirli, bölgesinde ve dünyada en güçlü olduğu günleri yaşıyoruz. Refah seviyesi olarak dünya ekonomisinden en yüksek payı aldığımız, dünyaya en çok malı sattığımız zamanları yaşıyoruz ama geleceğin Türkiye'si ile ilgili elbette ki bunun devamı lazım, daha iyi olması lazım."

"Batı ülkelerinde özellikle sol kesimler Filistin konusunda en öndeler"

Erdoğan, Filistin'e destek amacıyla yüz binlerin katılımıyla Galata Köprüsü'nde düzenlenen buluşmanın yalnızca belirli kesimlerin hassasiyetini yansıttığı yönündeki değerlendirmelere ilişkin şunları kaydetti:

"Batı ülkelerinde özellikle sol kesimler Filistin konusunda en öndeler. Türkiye'de sol kesim yok. Hakikaten yok, çok trajikomik. Bütün dünya solu Filistin'i destekliyor. İspanya gibi bu konuda en önde olan ülkelerin böyle olmasının sebebi, sol iktidarının olması. Ülkemizde aslında bir dönem solcular Filistin davasına çok sahip çıkardı ama bu dönemlerde o hassasiyeti göremiyoruz. Bütün dünyada sol bu davaya sahip çıkmasına rağmen ülkemizdeki solun bu işe sahip çıkmaması da Türkiye'deki bu hassasiyetin yayılmasının önünde engel oluyor. Filistin savunuculuğunun Türkiye'de belli bir kesimin meselesi olmadığını başarmamız lazım. Bizimle hiç görünmesinler, kendileri yapsınlar bir şekilde ama niye yapmıyorlar."

"Kudüs'ün özgürlüğü yakındır"

Erdoğan, "dünyada zulüm altında bir Müslüman kalmasın" şuuruyla herkesin işinin en iyisini yapması gerektiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"İmtihanlarımız, inişlerimiz ve zorluklarımız oluyor ama sabrettiğimiz zaman Rabb'im bizi her zaman başka mükafatlarla destekliyor. Onun için biz, 'Kudüs'ün fatihi kim olur, kaçıncısı olur' onu bilmekle yükümlü değiliz ama Kudüs elbette fethedilecek. Kudüs elbette yeniden Müslümanların elinde özgürlüğüne kavuşacak inancı ile hepimiz işlerimizi en iyisi olmak kaydıyla yaparsak evelallah, Kudüs'ün özgürlüğü yakındır."

"Siyasi bir kariyer hedefim yok"

Bir öğrencinin kamuoyunda siyasi kariyerine ilişkin haberlerin yer aldığını hatırlatması üzerine Erdoğan, "Kolay soruyu hemen aradan çıkarayım, siyasi bir kariyer hedefim yok. Sadece birileri bir şeyler çıkarınca böyle şöhret olduk diyelim ama geçecek inşallah, geçer o işler." diye konuştu.

"5-10 yıl sonra ilkokullarımız boşa çıkmaya başlayacak"

Erdoğan, Türkiye'de nüfusun çok ciddi bir şekilde yaşlandığına işaret ederek, "5-10 yıl sonra ilkokullarımız boşa çıkmaya başlayacak. Bu ilkokul binasını ne yapsak diyeceğiz. Nüfusun yaşlanması gelecek için çok kötü bir haber. Doğurganlık oranımız 20 yılda 2,5'ten 1,5'in altına düştü. Çok kötü bir haber. 90 milyon nüfusu artık göremeyeceğiz. 2100 yılında Türkiye 50 milyonun altında süper yaşlı nüfusu olan bir ülke olacak." şeklinde konuştu.

"Evliliği geciktirmeyin"

Erdoğan, gençlerin kariyer ve gelecek hedeflerine ilişkin şu tavsiyelerde bulundu:

"Hayatınıza anlam katın, evliliği geciktirmeyin. Ailenin ne kadar yüce bir kurum olduğuna inanarak... 'İşte ben kendi keyfimi gözeteyim, sen kendi keyfini gözet, onun için yuva kuralım' değil. Hep beraber ahiretimiz için de bu dünyamız için de güzel, kutlu bir yuvamız olsun. Yapabildiğimiz kadar çok çocuğu dünyaya getirmek için de çalışalım. Bunu da dünyaya ve Rabbimize sorumluluk olarak görelim. Böyle bir anlam yüklemezsek bu iş düzelmeyecek arkadaşlar. Siz de evliliğinizi geciktirmeyin, oyalanmayın."

Kaynak: AA

Gençlik, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Konya, Son Dakika

