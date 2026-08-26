Erdoğan: Tuzaklarla Yürüyüşümüzü Durduramazlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahrik ve tuzaklarla Türkiye'nin ve Türk milletinin kutlu yürüyüşünün durdurulamayacağını belirterek, bu tür girişimlerin hayal kırıklığına uğramaya mahkum olduğunu ifade etti. Açıklamalarında, ülkenin kararlılıkla ilerlediğini ve engellerin aşıldığını vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tahriklerle tuzaklarla Türkiye'nin ve Türk milletinin kutlu yürüyüşünü durduracaklarını zannedenler hayal kırıklığına uğramaya mahkumdur."
Kaynak: AA
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