Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye\'nin turizm hedefi 60 milyon ziyaretçi, 60 milyar dolar gelir

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl Türkiye'nin turizm hedefinin 60 milyon ziyaretçi, 60 milyar dolar turizm geliri olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Expo Fuar Alanı Kongre Merkezi'nde düzenlenen, AK Parti Antalya İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Türkiye genelindeki tüm belediyelerde hayata geçirmeyi hedefledikleri politikalar hakkında bilgi veren Erdoğan, yeni dönemde Türkiye'nin her yerinde afetlere dayanıklı, dirençli ve sağlam yerleşim yerleri inşa edeceklerini söyledi.

Şehirleri iklim değişikliğine uyumlu hale getirecek yatırımlara öncelik vereceklerini, akıllı uygulamalara ve yeni nesil dijital teknolojilere uyumlu altyapılar kuracaklarını aktaran Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gençler, çocuklar, yaşlılar, engelliler, kadınlar başta olmak üzere tüm toplumsal kesimlere karşı hassas, kuşatıcılığı yüksek sosyal belediyecilik hizmetleri sunacağız. Yerel yönetimlerin güçlü aile, güçlü toplum anlayışını desteklemesini temin edeceğiz. Kültür ve medeniyet tasavvuruna dayalı projeler üreteceğiz. Çevreye ve tabiata karşı hassas, yeşil kalkınmayı benimsemiş, sıfır atık modelini uygulayan sürdürülebilir belediye yönetimlerine destek olacağız. Evlatlarımıza havası, suyu, toprağı ve çevresi temiz şehirler bırakmak için var gücümüzle çalışacağız."

"Hedeflere ulaşmak için hep birlikte 31 Mart'a kadar çok çalışmamız gerekiyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehirleri, mimarisi estetik, tarihi ve kültürel varlıkları korunmuş, huzurlu ve güvenli yerleşim yerleri haline getireceklerini vurgulayarak, kırsaldaki insanların hayat standartlarını yükselterek herkesin doğup büyüdüğü yerde kalmasını teşvik ve temin edeceklerini ifade etti.

Belediye yönetimlerinin tamamını etkin, verimli, adil, şeffaf ve sorumlu bir anlayışa kavuşturacaklarını belirten Erdoğan, "Kaliteli hizmete ve şehir sakinlerinin memnuniyetine öncelik veren yönetimlerle belediyelerimizi geleceğe taşıyacağız. Gerçek belediyecilik sözümüzü, üretken, adil, erişilebilir, vizyoner, şefkatli, sürdürülebilir, yenilikçi, kalkınmacı, çağdaş, güçlü, kapsayıcı, dinamik, vatansever kavramlarıyla zenginleştiriyoruz. Bu hedeflere ulaşmak için hep birlikte 31 Mart'a kadar çok çalışmamız gerekiyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şimdi buradan öyle bir ses verin ki Akdeniz'in öteki ucundan bile duyulsun. Bu salon 5 bin kişilik. Dolayısıyla sesin çok çok, gümbür gümbür çıkması lazım. 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız? 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için kararlı mıyız? 31 Mart'ta Antalya'mızı Türkiye Yüzyılı hizmetleriyle taçlandırıyor muyuz? Bunun için seçim gününe kadar kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Seçim akşamı Türkiye haritasını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyamaya var mıyız? Kendimiz ve evlatlarımız için huzurlu, mutlu, müreffeh bir geleceğin kapılarını beraberce açmaya var mıyız? Büyük ve güçlü Türkiye vizyonumuza sıkı sıkıya sahip çıkmaya var mıyız?"

Türkiye'yi 21 yılda asırlık demokrasi ve kalkınma atılımlarıyla buluştururken istisnasız her şehriyle birlikte büyüttüklerini ve geliştirdiklerini kaydeden Erdoğan, Türkiye'yi eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, turizmden spora her alanda Cumhuriyet'in 100'üncü yılına hazırladıklarını söyledi.

Bu süreçte içeride ve dışarıda verilen mücadelenin şahidinin Antalyalılar olduğunu dile getiren Erdoğan, "Antalya'da doğru düzgün bir havalimanımız bile yoktu. Bugünkü havalimanına Antalya'yı kimler hazırladı? İşte bugün bile VİP salonu açılışını, aynı şekilde devlet konuk evinin açılışını yaptık. Neden? Yurt dışından buralara misafirlerimiz geldiği zaman farklı bir Antalya görsün, farklı bir Antalya Havalimanı görsün. Çünkü biz dünyada farklıyız. Farkımızı ortaya koymamız lazım. Hiçbir engele aldırmadan, tuzağa takılmadan, oyuna gelmeden milletimizle hedeflerimize doğru yürüdük, yürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"2024 turizm hedefimiz 60 milyon ziyaretçi, 60 milyar dolar turizm geliri"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye gelen 57 milyon turistin 16 milyonuna Antalya'nın ev sahipliği yaptığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bir başka ifadeyle Antalya tek başına nüfusunun 6 katı turisti misafir etti. Antalya turist sayısında bir önceki yıla göre yüzde 19 artışla Türkiye'nin turizm başkenti ünvanını korudu. Ülkemiz genelinde 2024 turizm hedefimiz 60 milyon ziyaretçi, 60 milyar dolar turizm geliridir. Turist sayısını 2002 yılındaki 13 milyon seviyesinden nasıl 57 milyona çıkardıysak, inşallah 60 milyon hedefini de tutturacağız."

Antalya'nın dünyanın dört bir yanına yaptığı gıda ihracatıyla da öne çıktığına işaret eden Erdoğan, bu şehrin son 21 yılda Türkiye'nin nereden nereye geldiğinin en çarpıcı örneği olduğunu belirtti.

"CHP'yi yönetenlerin tek gündemi kimin adamının nerede aday gösterileceğinden ibaret"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm vakit ve enerjilerini şehirleri Türkiye Yüzyılı vizyonuna hazırlayacak program, projeler ve planlar için harcadıklarını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Peki, biz bu işlerle meşgulken ülkemizin ikinci büyük partisi CHP ve yöneticileri nelerle uğraşıyor? Aslında CHP'nin yapması gereken her başlıkta bizim karşımızda daha büyük, daha iddialı, daha iyi çalışılmış programlarla çıkmaktır.

Madem oy oranı itibarıyla iktidardaki partiye en yakın sensin, öyleyse yapman gereken budur. Ama bakıyorsunuz CHP yöneticilerinin gündeminde sırf laf olsun diye söyledikleri ipe sapa gelmez, yalan yanlış ifadeleri bir kenara bırakırsak bunların hiçbiri yok. Ne ülkenin meseleleri, ne ülkenin sıkıntıları, ne de bölgemizde yaşanan sıkıntılar bunların umurunda değil. Türkiye'de neler olduğundan, dünyanın nereye doğru evrildiğinden, insanlığın hangi sınamalarla karşılaştığından haberleri dahi yok. Eskisi, yenisi ve perde arkasındakilerle birlikte CHP'yi yönetenlerin tek gündemi kimin adamının nerede aday gösterileceğinden ibaret. Tüm mücadeleleri, tüm kavgaları, siyasetteki tek varlık gayeleri budur."

(Sürecek)