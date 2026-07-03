Erdoğan cuma namazını Üsküdar'da kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Hz. Ali Camisi'ne geldi.
Burada cuma namazını kılan Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi Buluşması'na katılmak üzere camiden ayrıldı.
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