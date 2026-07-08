Erdoğan, NATO Zirvesi'nde Meloni ile görüştü - Son Dakika
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Erdoğan, NATO Zirvesi'nde Meloni ile görüştü

08.07.2026 16:45
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya geldi.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, görüşmeye ilişkin "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüştü" denildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Erdoğan, NATO Zirvesi'nde Meloni ile görüştü - Son Dakika

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