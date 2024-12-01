Ereğli\'de Atık Su Kanalına Uçan Otomobilde 3 Yaralı

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KONYA'nın Ereğli ilçesinde fabrikanın atık su kanalına uçan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Konya- Adana kara yolunda şeker fabrikası yakınında meydana geldi. Rafi Görükoğlu (65) yönetimindeki 31 HS 476 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yolun kenarındaki fabrikaya ait atık su kanılana uçtu. Kazada sürücü Görükoğlu ve yanındaki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan yaralı 3 kişi, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. Ardından ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

Haber- Kamera: Atilla ATMACA - EREĞLİ, KONYA