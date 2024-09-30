Ereğli'de Çocuklar İçin Antik Yaşam Kazı Atölyesi Düzenlenecek - Son Dakika
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Ereğli'de Çocuklar İçin Antik Yaşam Kazı Atölyesi Düzenlenecek

Ereğli\'de Çocuklar İçin Antik Yaşam Kazı Atölyesi Düzenlenecek

Karadeniz Ereğli Belediyesi Oyuncak Müzesi, 'Yaşadığım kentteki antik yaşamı tanıyorum: Kültürel mirasıma sahip çıkıyorum' etkinliği kapsamında, Akheron Nekropolü'nde çocuklar ve velilerine yönelik bir kazı tanıtım atölyesi gerçekleştirecek.

30.09.2024 17:13  Güncelleme: 17:33
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(ZONGULDAK)- Karadeniz Ereğli Belediyesi Oyuncak Müzesi tarafından 'Yaşadığım kentteki antik yaşamı tanıyorum: Kültürel mirasıma sahip çıkıyorum' etkinliği kapsamında Akheron Vadisi'nde kazı tanıtım atölyesi gerçekleştirilecek.

Karadeniz Ereğli Belediyesi Oyuncak Müzesi Koordinatörü Melih Can Tanrıkulu, 5 Ekim Cumartesi günü Akheron Nekropolü'nde "Yaşadığım kentteki antik yaşamı tanıyorum: Kültürel mirasıma sahip çıkıyorum" etkinliği kapsamında çocuklar ve velilerin katılımıyla kazı çalışması yapılacağını bildirdi. Tanrıkulu, "Kentimizin önemli kültürel miraslarından olan Akheron Nekropolü kazısı etkinlik çalışması bu yılda Ebeveyn- Çocuk kazı tanıtım atölyesi ile sizlerle buluşuyor. Kent belleği için önemli bir merkez olan bu kazı alanı etkinlikle bütünleşerek hem farkındalık yaratacak hem de kentte yaşayanlar için kültürel mirasa yönelik ilgiyi artıracaktır. Kayıt ve detaylı bilgi için '310 01 44' numaralı telefonu arayabilirsiniz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ereğli'de Çocuklar İçin Antik Yaşam Kazı Atölyesi Düzenlenecek - Son Dakika

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