Ereğli'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
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Ereğli'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Ereğli\'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Karadeniz Ereğli'de düzenlenen operasyonda 1 kg uyuşturucu ile 3 şüpheli tutuklandı.

11.12.2024 14:46
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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretiyle kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

İlçeye şehir dışından uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine Gülüç beldesinde durumundan şüphelenilen iki araç durduruldu.

Araçlarda ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheliler Y.Ö, K.T. ve İ.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ereğli'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika

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