Eren Bülbül ve Şeyda Yılmaz anısını yaşattılar - Son Dakika
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Eren Bülbül ve Şeyda Yılmaz anısını yaşattılar

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Eren Bülbül ve Şeyda Yılmaz anısını yaşattılar Şehitlerin anneleri sporculara başarı diledi, vefalı davranışları için teşekkür etti Erzurum'da üniversite öğrencileri, Şehit Eren Bülbül ve Şehit Polis Memur Şeyda Yılmaz anısına futsal turnuvası düzenledi.

06.11.2024 10:29
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Eren Bülbül ve Şeyda Yılmaz anısını yaşattılar

Şehitlerin anneleri sporculara başarı diledi, vefalı davranışları için teşekkür etti

ERZURUM - Erzurum'da üniversite öğrencileri, Şehit Eren Bülbül ve Şehit Polis Memur Şeyda Yılmaz anısına futsal turnuvası düzenledi.

Erzurum Teknik Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda 12 takımın katıldığı futsal turnuvasının finali yapıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan, şehitler Eren Bülbül ve Şeyda Yılmaz adına düzenlenen futsal turnuvasının finalinden duygu dolu anlar yaşandı. Şampiyonluk maçı öncesinde Şehit Eren Bülbül ve Şeyda Yılmaz'ın annelerine telefonla bağlanıp turnuva için yetkililere teşekkür etti, sporculara başarı diledi. ETÜ Kapalı Spor Salonunda düzenlenen turnuvanın final müsabakasına ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Erzurum Şube Başkanı Recep Akgül, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Erzurum Şube Başkanı Rıza Demir, Dünya Gençlik ve Spor Konfederasyonu Erzurum İl Başkanı Gürkan Sönmez ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Programda konuşan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, sözlerini şöyle sürdürdü, "Bu tür organizasyonların bizim için ayrı bir önem arz ediyor. İki şehidimiz adına bu organizasyonu düzenlemekle birlikte aslında ülkemizde şehit olan, canını bu topraklar için feda eden tüm şehitlerimize, Filistin'deki ve dünyanın birçok mazlum coğrafyasında hayatını kaybeden şehitlerimize atfedilmesi çok anlamlı. Bu tür fiziki imkanların sadece eğitim-öğretim amacıyla değil böylesine güzel organizasyonlarda da kullanılması bizim için özel bir anlam arz ediyor."

Şehit Eren Bülbül ve Şehit Polis Memur Şeyda Yılmaz anısına düzenlenen turnuvanın finalinde Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi Bölümü, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nü 2-1 yenerek birinci oldu. Takımlara kupaları yapılan törenle verildi. Bu arada her iki şehit için 25 numaralı birer forma yapıldı ve sırt kısımların şehitlerin isimleri ile "İyi ki varsın" ifadesi yazıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Eren Bülbül ve Şeyda Yılmaz anısını yaşattılar - Son Dakika

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