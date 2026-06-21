Eren Mutlu 110 cc ile 67 İl Gezdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eren Mutlu 110 cc ile 67 İl Gezdi

21.06.2026 20:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'den Eren Mutlu, 'Seyahatsever' projesiyle 110 cc motoru ile 67 il gezdi, 14 il kaldı.

DÜZCE'de yaşayan Eren Mutlu (28), Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın (GSB) 'Seyahatsever' projesi kapsamında 110 cc'lik motoru ile 3 yılda 67 il gezdi. Mutlu, bu yaz kalan 14 ili gezerek hedefini tamamlayacağını dile getirdi.

Düzce'de yaşayan ve özel bir şirkette çalışan Eren Mutlu, yıllık izinlerinde, 110 cc'lik motosikleti ile Türkiye turu yapıyor. Mutlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 18-30 yaş arasındaki gençlerin yaz aylarında Türkiye genelindeki KYK yurtlarında tamamen ücretsiz konaklamasına imkan tanıyan bir sosyal sorumluluk ve turizm projesi olan Seyahatsever projesi ile tüm Türkiye'yi motosikleti ile adım adım geziyor. Motosikletiyle Türkiye'nin doğal güzelliklerini gezerek yöresel yemeklerin tadına baktığını anlatan motosiklet tutkunu Mutlu, 67 ile gittiğini, Türkiye'de gitmediği illere de bu yıl giderek tamamını gezmeyi hedeflediğini dile getirdi. Türkiye'nin 81 şehrini gezmeyi hedeflediğini belirten Mutlu "110 cc'lik motosikletimle ben 81 vilayeti tamamlama kararı aldım. Keyifli geçiyor, güzel oluyor. Şu ana kadar 67 şehri tamamladım. 14 şehir kaldı. Nasip olursa bu yazın da 81'i ile tamamlayıp noktalamayı düşünüyorum. Vatandaşlarımıza, insanlara tavsiyem ülkemizi, doğal güzelliklerini görebilmeleri. İmkanları varken her vilayetimizin doğal güzellikleri, insanları, yemekleri, hepsini keşfetmelerini isterim" dedi.

'ÜLKEMİZDEKİ ZORLU GEÇİTLERDEN GEÇME FIRSATIM OLDU'

Türkiye'de zorlu yollar ve geçitlerden geçme fırsatının olduğunu söyleyen Mutlu, "İnternet aramalarında dünyanın en tehlikeli yolu diye seçilen, şu anda mevcut aktif karayolu olarak kullanılan Trabzon-Bayburt arasında D-915 Soğanlı Geçidi var. Oradan geçme fırsatım oldu. Çok güzel bir deneyim. Türkiye'nin en büyük rakımlı, en yüksek rakımlı geçidi var, Karabet Geçidi, Van-Bahçesaray arasında, oradan geçme fırsatım oldu. Yine Erzincan Kemaliye'de bulunan Taşyol var. 138 yılda tamamlanan 8 kilometrelik bir tünel, insanların elleriyle kazıyarak açtığı bir tünel. Yan tarafta kanyon, tünellerin içinden gidiyorsunuz. Farklı bir deneyim dağların arasında. Keza yine Ovit Geçidi. Ovit Tüneli'ni kullanmadım, bilerek, manzarayı görmek amaçlı Ovit Geçidi'nden geçtim. Mesela yolda gördüğüm 50 motordan 40'ı yabancı ülkeden gelmiş. Yine Polonya'dan çok gelen motosikletçi arkadaşlar var ülkemizi keşfetmeye" diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na teşekkür eden Mutlu, "Buradan da Gençlik Spor Bakanlığı'na teşekkür ediyorum. 3 senedir ben geziyorum. Temmuz ve ağustos aylarında Seyahatsever kapsamında gençlere ücretsiz KYK yurtlarını açıyor. Bunu kullansınlar, imkanlardan yararlansınlar. Ülkemizi böylece maliyeti aza indirerek gezmelerine vesile olur. Herkese tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Kamera : Musa KESKİN/DÜZCE,

Kaynak: DHA

Güncel, Kültür, Turizm, Yaşam, Düzce, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eren Mutlu 110 cc ile 67 İl Gezdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
YKS yolunda acı kaza Genç yaşında hayatını kaybetti YKS yolunda acı kaza! Genç yaşında hayatını kaybetti
YKS sabahı başına gelmeyen kalmadı En son bayılınca sınava giremedi YKS sabahı başına gelmeyen kalmadı! En son bayılınca sınava giremedi
Silivri Belediyesi’nde başkanvekilliği seçimini CHP’nin adayı Yalçın Ekici kazandı Silivri Belediyesi'nde başkanvekilliği seçimini CHP'nin adayı Yalçın Ekici kazandı
IBAN mağdurlarına çözümde uzlaşıldı Hapis cezası kalkabilir IBAN mağdurlarına çözümde uzlaşıldı! Hapis cezası kalkabilir
63 yaşındaki babasını öldürdü Nedeni pes dedirtecek cinsten 63 yaşındaki babasını öldürdü! Nedeni pes dedirtecek cinsten
Otobüste sigara cezası: 21.333 TL Otobüste sigara cezası: 21.333 TL

21:36
Osimhen’e dev talip Galatasaray 150 milyon Euro bekliyor
Osimhen'e dev talip! Galatasaray 150 milyon Euro bekliyor
21:07
Fenerbahçe için çok konuşulacak sözler: Yarım kalan hikayem var, ileride geri döneceğim
Fenerbahçe için çok konuşulacak sözler: Yarım kalan hikayem var, ileride geri döneceğim
21:03
Ayvalık’ta bir restoranda yemek yiyen aile hesap geldiğinde büyük şok yaşadı
Ayvalık'ta bir restoranda yemek yiyen aile hesap geldiğinde büyük şok yaşadı
20:58
İspanya, ilk maçın acısını Suudi Arabistan’dan çıkardı
İspanya, ilk maçın acısını Suudi Arabistan'dan çıkardı
19:47
İran heyeti, Trump’ın tehditleri nedeniyle ABD ile görüşmelerin yapıldığı alandan ayrıldı
İran heyeti, Trump'ın tehditleri nedeniyle ABD ile görüşmelerin yapıldığı alandan ayrıldı
19:21
Çakarlı araçla yakalanan genç, “Abim ağır ceza hakimi“ dedi ama cezadan kaçamadı
Çakarlı araçla yakalanan genç, "Abim ağır ceza hakimi" dedi ama cezadan kaçamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2026 21:50:33. #7.12#
SON DAKİKA: Eren Mutlu 110 cc ile 67 İl Gezdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.