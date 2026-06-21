Eren Mutlu\'nun Türkiye Turu

Musa KESKİN/DÜZCE DÜZCE'de yaşayan Eren Mutlu (28), Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın (GSB) 'Seyahatsever' projesi kapsamında 110 cc'lik motoru ile 3 yılda 67 il gezdi. Mutlu, bu yaz kalan 14 ili gezerek hedefini tamamlayacağını dile getirdi.

Düzce'de yaşayan ve özel bir şirkette çalışan Eren Mutlu, yıllık izinlerinde, 110 cc'lik motosikleti ile Türkiye turu yapıyor. Mutlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 18-30 yaş arasındaki gençlerin yaz aylarında Türkiye genelindeki KYK yurtlarında tamamen ücretsiz konaklamasına imkan tanıyan bir sosyal sorumluluk ve turizm projesi olan Seyahatsever projesi ile tüm Türkiye'yi motosikleti ile adım adım geziyor. Motosikletiyle Türkiye'nin doğal güzelliklerini gezerek yöresel yemeklerin tadına baktığını anlatan motosiklet tutkunu Mutlu, 67 ile gittiğini, Türkiye'de gitmediği illere de bu yıl giderek tamamını gezmeyi hedeflediğini dile getirdi. Türkiye'nin 81 şehrini gezmeyi hedeflediğini belirten Mutlu "110 cc'lik motosikletimle ben 81 vilayeti tamamlama kararı aldım. Keyifli geçiyor, güzel oluyor. Şu ana kadar 67 şehri tamamladım. 14 şehir kaldı. Nasip olursa bu yazın da 81'i ile tamamlayıp noktalamayı düşünüyorum. Vatandaşlarımıza, insanlara tavsiyem ülkemizi, doğal güzelliklerini görebilmeleri. İmkanları varken her vilayetimizin doğal güzellikleri, insanları, yemekleri, hepsini keşfetmelerini isterim" dedi.

'ÜLKEMİZDEKİ ZORLU GEÇİTLERDEN GEÇME FIRSATIM OLDU'

Türkiye'de zorlu yollar ve geçitlerden geçme fırsatının olduğunu söyleyen Mutlu, "İnternet aramalarında dünyanın en tehlikeli yolu diye seçilen, şu anda mevcut aktif karayolu olarak kullanılan Trabzon-Bayburt arasında D-915 Soğanlı Geçidi var. Oradan geçme fırsatım oldu. Çok güzel bir deneyim. Türkiye'nin en büyük rakımlı, en yüksek rakımlı geçidi var, Karabet Geçidi, Van-Bahçesaray arasında, oradan geçme fırsatım oldu. Yine Erzincan Kemaliye'de bulunan Taşyol var. 138 yılda tamamlanan 8 kilometrelik bir tünel, insanların elleriyle kazıyarak açtığı bir tünel. Yan tarafta kanyon, tünellerin içinden gidiyorsunuz. Farklı bir deneyim dağların arasında. Keza yine Ovit Geçidi. Ovit Tüneli'ni kullanmadım, bilerek, manzarayı görmek amaçlı Ovit Geçidi'nden geçtim. Mesela yolda gördüğüm 50 motordan 40'ı yabancı ülkeden gelmiş. Yine Polonya'dan çok gelen motosikletçi arkadaşlar var ülkemizi keşfetmeye" diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na teşekkür eden Mutlu, "Buradan da Gençlik Spor Bakanlığı'na teşekkür ediyorum. 3 senedir ben geziyorum. Temmuz ve ağustos aylarında Seyahatsever kapsamında gençlere ücretsiz KYK yurtlarını açıyor. Bunu kullansınlar, imkanlardan yararlansınlar. Ülkemizi böylece maliyeti aza indirerek gezmelerine vesile olur. Herkese tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.