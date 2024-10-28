Sakarya'nın Erenler ilçesinde kavga ettiği eşini bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.
Tabakhane Mahallesi'nde M.D. ile eşi R.D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.D. karısını bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Erenler'de Eşini Yaralayan Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
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