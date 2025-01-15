Ergan Kayak Merkezi Dolup Taştı

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Ergan Kayak Merkezi doldu taştı

ERZİNCAN - Türkiye'nin en ekonomik kayak merkezlerinden olan Ergan Kayak Merkezi Erzincan ve çevre illerden gelen kayak severlerle adeta dolup taştı.

Erzincan'a 12 kilometre uzaklıkta olan Ergan Kayak Merkezi Türkiye'nin en ekonomik kayak merkezlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Kayak merkezleri arasında kar kalınlığının en fazla olduğu merkezlerden olan Ergan Kayak Merkezi 12 kilometrelik kesintisiz kayak keyfi sunan pistleri ile kayakseverlere eşsiz bir deneyim sunuyor.

Ergan Dağı Kayak Merkezi son yıllarda yapılan dev yatırımlarla cazibesini artırırken ulusal ve uluslararası tanıtım faaliyetleri sayesinde popülerliğini zirveye taşıyor.

Öte yandan binlerce yerli ve yabancı turist ağırlayan Ergan Kayak Merkezi ziyaretçilerine doğal güzellikleri ve göl manzarasıyla 4 ayrı pist sunuyor. Kayak merkezine gelen sporcular ve tatilciler kayak aktivitesinin yanında yamaç paraşütü de yapmanın keyfini yaşıyor.