Ergene ilçesinde, bariyere çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Ö.O. idaresindeki 34 CGR 072 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Velimeşe Mahallesi'nde bariyerlere çapıp devrildi.
Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan bir kişi hafif yaralandı.
Yaralılar, bölgeye gelen sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
-Üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı
Çorlu ilçesinde, üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
Çorlu ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkgücü Mahallesi'nde şüphe üzerine bir ticari taksiyi durdurdu.
Araçta bulunan E.K'nin üst aramasında 450 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Ergene'de Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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