Ergene'de Uyuşturucu Operasyonu
Ergene'de Uyuşturucu Operasyonu

25.03.2026 10:25
Ergene'de otomobilde uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeşiltepe Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Otomobil sürücüsü ve otomobilde bulunan 3 kişi gözaltına alındı.

Üst aramasında uyuşturucu bulundu

Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

Uyuşturucu hap ele geçirildi

Çorlu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA

