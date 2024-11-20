Erhan Adem: "14 Yıldır Aynı Yöntemlerle, İthalat Politikalarıyla Tarım ve Hayvancılık Sektörünü Canlandırma Hayali Kuruluyor" - Son Dakika
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Erhan Adem: "14 Yıldır Aynı Yöntemlerle, İthalat Politikalarıyla Tarım ve Hayvancılık Sektörünü Canlandırma Hayali Kuruluyor"

Erhan Adem: "14 Yıldır Aynı Yöntemlerle, İthalat Politikalarıyla Tarım ve Hayvancılık Sektörünü Canlandırma Hayali Kuruluyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Brezilya dönüşü, kırmızı et fiyatlarını düşürmek için büyükbaş hayvan ithalatını yeniden gündeme getiren açıklamalarına tepki gösterdi. Adem, "Tarım ve hayvancılıkla uğraşan milyonlarca çiftçimizin geleceğini bir kez daha belirsizliğe sürüklemiştir. 14 yıldır aynı yöntemlerle, ithalat politikalarıyla tarım ve hayvancılık sektörünü canlandırma hayali kuruluyor. Ancak bu yöntem, sadece üreticiyi sektörden koparıyor, girdi maliyetleriyle boğuşan çiftçiyi desteklemiyor, dışa bağımlılığı artırıyor" dedi.

20.11.2024 18:20
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Brezilya dönüşü, kırmızı et fiyatlarını düşürmek için büyükbaş hayvan ithalatını yeniden gündeme getiren açıklamalarına tepki gösterdi. Adem, "Tarım ve hayvancılıkla uğraşan milyonlarca çiftçimizin geleceğini bir kez daha belirsizliğe sürüklemiştir. 14 yıldır aynı yöntemlerle, ithalat politikalarıyla tarım ve hayvancılık sektörünü canlandırma hayali kuruluyor. Ancak bu yöntem, sadece üreticiyi sektörden koparıyor, girdi maliyetleriyle boğuşan çiftçiyi desteklemiyor, dışa bağımlılığı artırıyor" dedi.

Erhan Adem, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kırmızı et fiyatlarını düşürmek için büyükbaş hayvan ithalatını yeniden gündeme getiren açıklamalarına tepki gösterdi. Adem, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Et fiyatlarının düşmesi için çözüm ithalat değil; çiftçiye mazot, yem, gübre gibi temel girdilerde destek verilmesi, yerli üretimin önünün açılmasıdır. Gelin bu yanlış politikadan vazgeçin, ithalat yerine üretimi teşvik edin. Çiftçimizin üretimden vazgeçmediği bir Türkiye mümkündür. Bunu hep birlikte başarabiliriz.

"Çöküş hikayesi"

Sayın Cumhurbaşkanı 14 yıldır aynı politikaları deneyerek farklı bir sonuç bekliyor. 2009'dan bu yana uygulanan ithalata dayalı hayvancılık modeli hangi sorunu çözdü? Kırmızı et fiyatları ucuzladı mı? Hayvancılıkla uğraşan çiftçimizin yükü hafifledi mi? Cevap açık: Hayır. Tam tersine bu politikalar çiftçiyi sektörden kopardı, yerli üretimi daralttı, fiyatları kontrol edilemez hale getirdi. Bugün geldiğimiz noktada, ithalatla çözüm arayan bu yaklaşımın ülkemizi hayvancılıkta dışa bağımlı hale getirdiğini hep birlikte görüyoruz. Bir zamanlar kendi kendine yeten bir ülke olan Türkiye, bugün Uruguay'dan, Brezilya'dan et ithal etmeyi çözüm olarak sunuyor. Ancak bu çözüm değil; üreticinin ineklerini kesime göndermek zorunda kaldığı, yem fiyatları altında ezildiği, çiftçimizin üretimden tamamen vazgeçtiği bir çöküş hikayesidir.

Ülkemizde hayvancılık neden bu halde? Bunun temel nedeni, çiftçinin desteklenmemesi ve plansız politikalarla girdi maliyetlerinin katlanarak artmasıdır. Siz çiftçiye mazotu, yemi, gübreyi fahiş fiyatlara verirseniz; sonra da ucuz et ithal ederek sorunu çözmeye çalışırsanız, bu çelişkili politikalar üreticiyi sektörden tamamen uzaklaştırır. Peki, çiftçinin bu koşullarda üretime devam etmesi mümkün mü? Siz bu ülkede çiftçi olsanız, hayvancılıkla uğraşır mıydınız?

"Uzun vadede daha büyük sorunlara yol açacaktır"

Sayın Erdoğan, 2017 yılında da benzer ithalat adımlarını attığınızda ülkemiz yine bir 'Angus dönemi' yaşandı ve sonuçlarını hep birlikte gördük. Et fiyatları düşmedi, yerli üreticimiz ise bir darbeyi daha kaldıramaz hale geldi. Şimdi aynı hatayı tekrarlayarak, Uruguay'dan, Brezilya'dan hayvan ithal etmeyi çözüm olarak sunuyorsunuz. İthalat politikası hem et fiyatlarını kalıcı olarak düşürmüyor hem de çiftçiyi sektörden çekilmeye zorluyor. Bu bir çözüm değil; sadece günü kurtarma çabasıdır ve uzun vadede daha büyük sorunlara yol açacaktır.

Et fiyatlarının düşmesi için çözüm ithalat değil; çiftçiye mazot, yem, gübre gibi temel girdilerde destek verilmesi, yerli üretimin önünün açılmasıdır. Gelin bu yanlış politikadan vazgeçin, ithalat yerine üretimi teşvik edin. Çiftçimizin üretimden vazgeçmediği bir Türkiye mümkündür. Bunu hep birlikte başarabiliriz."

Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Erhan Adem, Brezilya, Politika, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

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