Erhürman Boğaziçi Zirvesi'nde hukuku tek yol olarak gösterdi - Son Dakika
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Erhürman Boğaziçi Zirvesi'nde hukuku tek yol olarak gösterdi

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KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, İstanbul'daki 17. Boğaziçi Zirvesi'nde güç ve çıkarların belirleyici olmasına izin verilmemesi gerektiğini, tek yolun hukuk olduğunu söyledi. Erhürman, Kıbrıslı Türklerin eşitlik ve güvenlik haklarından vazgeçmeyeceğini belirtti.

İSTANBUL/ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, dünya genelinde güç dengesindeki değişimlere işaret ederek, "Gücün belirleyici olmasına, çıkarların belirleyici olmasına müsaade edemeyiz. Bu insanlığın sonu olur. Bunun tek yolu vardır o da hukuktur." dedi.

Erhürman, Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) tarafından 17'ncisi düzenlenen ve bu yıl "Dönüşen Dünyada Denge Arayışı" ana temasıyla İstanbul'da gerçekleştirilen Boğaziçi Zirvesi'nin açılışında konuştu.

Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Erhürman, dünya genelinde çok hızlı bir değişim ve dönüşüm gerçekleştiğine işaret ederek, "Değişimin uluslararası ilişkilerdeki tarafı Kıbrıslı Türkler olarak bizi çok fazla ilgilendiriyor." dedi.

Erhürman, güç ve uluslararası çıkarların, herhangi bir şeyin ardına gizlenmeden açıkça kullanılmasının tehlikesine dikkati çekerek, "Maalesef bu içinden geçtiğimiz dönem, bize uluslararası kuruluşların, başta Birleşmiş Milletlerin (BM), Avrupa Birliği'nin (AB) çok ciddi zaafları olduğunu gösterdi." diye konuştu.

"Gazze'de son dönemde yaşananlar konusunda BM de AB'nin sergilediği zaafların, çocukların öldürülmesi karşısındaki suskunluğun" Srebrenitsa Soykırımı'nı hatırlattığını vurgulayan Erhürman, "Maalesef Gazze'de kaybettiğimiz on binlerce çocuk hafızayı tazeleme noktasında bir katkı sağladı ama insanlığın yüreğinde de kapanmaz yaralar açtı." ifadelerini kullandı.

Dünya genelinde güç dengesindeki değişimlere işaret eden Erhürman, "Gücün belirleyici olmasına, çıkarların belirleyici olmasına müsaade edemeyiz. Bu insanlığın sonu olur. Bunun tek yolu vardır o da hukuktur." dedi.

Erhürman, insanlık tarihinde dengenin, uluslararası ilişkilerde ve bireyler arası ilişkilerde hukuk aracıyla üretildiğini kaydetti.

KKTC olarak, güç ilişkileri üzerinden belirlenen bir dünya düzenini tercih etmemenin, sadece ahlaki bir yaklaşım değil, içinde bulunulan koşulların da dayattığı bir yaklaşım olduğunu belirten Erhürman, "Diyalog ve diplomasiden yana tavrımızı sürdürüyoruz. Görüşmeler devam ediyor. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Konusunda Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar şu anda adada. Pazartesi günü üçlü görüşme yapacağız." diye konuştu.

Erhürman, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kıbrıslı Türkler ne eşitlik haklarından vazgeçerler, ne güvenlik haklarından vazgeçerler ne de Ada'nın tamamı üzerindeki eşit haklarından vazgeçerler. Kimsenin böyle bir beklentisi olmasın. Dünyada ne dönüşürse dönüşsün, bilinmelidir ki dünya tarafından, Kıbrıslı Türkler dünya döndükçe geçmişte vardı, bugün de var, bundan sonra da hep var olacak."

Kaynak: AA
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