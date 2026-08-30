Erhürman: Özgürlüğümüze sahip çıkacağız - Son Dakika
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Erhürman: Özgürlüğümüze sahip çıkacağız

Erhürman: Özgürlüğümüze sahip çıkacağız
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KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Büyük Zafer'in tarihin akışını değiştiren eşsiz bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "Kıbrıs Türk halkı olarak özgürlüğümüze, güvenliğimize ve geleceğimize sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi . Erhürman, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde Atatürk'ten aldığı ilhamla özgürlüğüne, güvenliğine ve geleceğine sahip çıkacağını ifade etti.

(ANKARA) - KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Büyük Zafer'in tarihin akışını değiştiren eşsiz bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "Kıbrıs Türk halkı olarak özgürlüğümüze, güvenliğimize ve geleceğimize sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi. Erhürman, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde Atatürk'ten aldığı ilhamla özgürlüğüne, güvenliğine ve geleceğine sahip çıkacağını ifade etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Lefkoşa Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törene katıldı.   Tören protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesinin ardından anıt özel defterinin imzalanmasıyla sona erdi. Erhürman, anıt özel defterine şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yılında sizi bir kez daha sevgi, saygı ve büyük bir özlemle anıyoruz. Türk milletinin varoluş mücadelesine önderlik ederken ortaya koyduğunuz kararlılık, cesaret ve ileri görüşlülük, Kıbrıs Türk halkının verdiği varoluş mücadelesine de yön vermiş, örnek olmuştur. Emanet ettiğiniz çağdaş değerler, ilke ve devrimleriniz, bizlere yıllardır yol göstermeye devam etmektedir.

30 Ağustos 1922'de kazandığınız Büyük Zafer, tarihin akışını değiştiren eşsiz bir dönüm noktasıdır. Kıbrıs Türk halkı olarak bizler de, varoluş mücadelemizde sizden aldığımız ilhamla özgürlüğümüze, güvenliğimize ve geleceğimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Hedefimiz, bizlere miras bıraktığınız çağdaş değerleri yaşatarak daha aydınlık bir gelecek inşa etmektir.

Bu anlamlı günde, başta siz olmak üzere, Büyük Zafer'in kazanılması için canlarını ortaya koyan aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Aziz hatıranız ve tüm şehitlerimizin manevi huzurunda saygıyla eğiliyor, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı büyük bir gururla kutluyoruz."

Kaynak: ANKA

Mustafa Kemal Atatürk, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erhürman: Özgürlüğümüze sahip çıkacağız - Son Dakika

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