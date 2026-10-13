Erhürman, Hristodulidis ile BM'nin 7 önlemini görüşmeye sonuç odaklı gidiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erhürman, Hristodulidis ile BM'nin 7 önlemini görüşmeye sonuç odaklı gidiyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile GKRY Lideri Nikos Hristodulidis, BM'nin 7 güven artırıcı önlemini bugün ara bölgede ele alacaklar. Erhürman, 7 önlemin 6'sını kabul ettiklerini anımsatarak görüşmeye sonuç odaklı gidiyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis'in, bugün ara bölgede, iki taraf arasında Birleşmiş Milletler'in (BM) ortaya koyduğu güven artırıcı önlemleri görüşecekleri bildirildi.

KKTC Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erhürman, bugün GKRY Lideri Nikos Hristodulidis ile görüşme amacıyla bir araya geleceklerini, görüşmenin gündeminin, BM Genel Sekreteri Guterres'in geçen temmuz sonunda Kıbrıs ziyaretinde dile getirdiği, 7 güven artırıcı önlem olduğunu aktardı.

Erhürman, kendilerinin 7 önlemin 6'sını halihazırda kabul ettiklerini anımsatarak, "Toplantıya sonuç odaklı bir görüşme gerçekleştirmek amacıyla gidiyoruz." ifadesini kullandı.

BM Genel Sekreteri Guterres'in Kıbrıs ziyareti sırasında gündeme getirdiği güven artırıcı önlemler şunları içeriyor:

"KKTC ve GKRY arasında yeni geçiş noktalarının açılması. Mayın temizliği ve ara bölgenin mayınlardan arındırılması. Doğal afetlere karşı ortak müdahale mekanizması kurulması. Düzensiz göçle mücadele için ortak mekanizma oluşturulması. Sivil toplumla ilgili koordinasyon danışma yapısı kurulması. İki taraf arasında ortak spor faaliyetleri icrası ve karma evliliklerden doğan çocukların Avrupa Birliği vatandaşlığı hakkı verilmesi."

Kaynak: AA
Dış PolitikaPolitikaGüvenlikKıbrısGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini verdiği program başladı Aylık 19 bin lira ödenecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği program başladı! Aylık 19 bin lira ödenecek
Suudi Arabistan’dan Netanyahu’nun sinsi Yemen planına ret Suudi Arabistan'dan Netanyahu'nun sinsi Yemen planına ret
Yasak aşkta feci son Koca eve gelince olanlar oldu Yasak aşkta feci son! Koca eve gelince olanlar oldu
Düğün videosunu izleyen gelin hayatının şokunu yaşadı Düğün videosunu izleyen gelin hayatının şokunu yaşadı
Okan Buruk’tan Barcelona maçına saatler kala Osimhen kararı Okan Buruk'tan Barcelona maçına saatler kala Osimhen kararı
Kameraya yakalanan gizemli misafir umut oldu Kameraya yakalanan gizemli misafir umut oldu!
11:56
Bu markaları mutfağınıza sokmayın Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
Bu markaları mutfağınıza sokmayın! Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
11:53
Aziz Yıldırım’a kötü haber Ocakta gelecek demişti, Çin’e imza attı
Aziz Yıldırım'a kötü haber! Ocakta gelecek demişti, Çin'e imza attı
11:37
Fenerbahçe’ye kötü haber Aston Villa öncesi sakatlık çıktı
Fenerbahçe'ye kötü haber! Aston Villa öncesi sakatlık çıktı
11:17
Son maçta ıslıklanan yıldıza şok Okan Buruk kararını verdi
Son maçta ıslıklanan yıldıza şok! Okan Buruk kararını verdi
10:54
Haklarındaki iddialar vahim ’Ankara Abisi’ gözaltında, Cem Özkök’ten ilk açıklama
Haklarındaki iddialar vahim! 'Ankara Abisi' gözaltında, Cem Özkök’ten ilk açıklama
10:50
Bahçeli: Husilerin saldırılarına göz yumamayız, Suudi Arabistan’a her türlü askeri destek verilmeli
Bahçeli: Husilerin saldırılarına göz yumamayız, Suudi Arabistan'a her türlü askeri destek verilmeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2026 12:04:10. #.0.3#
SON DAKİKA: Erhürman, Hristodulidis ile BM'nin 7 önlemini görüşmeye sonuç odaklı gidiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei