Erhürman: Taşkent Şehitleri Unutulmayacak - Son Dakika
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Erhürman: Taşkent Şehitleri Unutulmayacak

Erhürman: Taşkent Şehitleri Unutulmayacak
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KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Taşkent Şehitleri Anıtı'nda düzenlenen anma törenine katıldı. Konuşmasında katliamların uluslararası alanda yeterince ele alınmadığını ve çifte standarda maruz kalındığını belirtti.

(LEFKOŞA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Taşkent, Terazi ve Tatlısu köylerinden alıkonularak katledilen Taşkent Şehitleri için Taşkent Şehitler Anıtı'nda düzenlenen anma törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Taşkent Şehitleri'ni anma törenine katıldı. Şehitler anıtına çelenk bırakan Erhürman, törende yaptığı konuşmada, Taşkent, Terazi ve Tatlısu köylerinden toplanan Kıbrıslı Türklerin esir alındıktan sonra kurşuna dizilerek öldürüldüğünü belirterek, yaşananların Kıbrıs Türk halkının "varoluş mücadelesinde ödediği ağır bedellerin en somut göstergelerinden biri olduğunu" söyledi.

Aradan geçen yıllara rağmen Kıbrıs Türk halkının uğradığı katliamların uluslararası alanda yeterince ele alınmadığını söyleyen Erhürman, Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıslı Rum kayıplarla ilgili anıt kararı alırken Kıbrıslı Türk kayıpları aynı şekilde ele almamasını "kabul edilemez bir çifte standart olarak" nitelendirdi.

Kayıp Şahıslar Komitesi'nin yıllardır kayıpların araştırılması için çalışmalar yürüttüğünü hatırlatan Erhürman, "Kıbrıs Türk halkının yaşadığı acıların yok sayılmasına sessiz kalmayacağız. Kıbrıs Türk halkının haklarını her platformda anlatmaya ve savunmaya devam edeceğiz" dedi.

Erhürman, gelecek kuşakların aynı acıları yaşamaması için çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "Şehitlerimizi unutmayacak, unutturmayacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

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