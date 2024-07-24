Eritre, Etiyopya Hava Yolları uçuşlarını durdurdu

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Eritre, "bilet fiyatlarında artış", "yolcu bagajlarının çalınması" ve "sık yaşanan gecikmeleri" gerekçe göstererek Etiyopya Hava Yollarına ait uçuşları 30 Eylül itibarıyla durdurduğunu açıkladı.

Yerel basındaki habere göre, Eritre Sivil Havacılık, Ulaştırma ve İletişim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Etiyopya Hava Yollarına ait uçuşların 30 Eylül itibarıyla durdurulduğu bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, uçuşların durdurulmasına gerekçe olarak "bilet fiyatlarında artış", "yolcu bagajlarının çalınması" ve "sık yaşanan gecikmeler" gösterildi.

Eritreli yolculara yönelik uygulamaların "organize" ve "sistematik" olduğuna işaret edilen açıklamada, "Etiyopya Hava Yollarına yukarıda belirtilen sorunların çözümü yönünde tekrarlanan hatırlatmalar sonuç vermemiştir." ifadesi kullanıldı.

Etiyopya ile Eritre arasındaki sınır savaşı nedeniyle 20 yıl kesintiye uğrayan hava seferleri, Temmuz 2010'da yeniden başlamıştı.

Etiyopya Hava Yolları, Eritre'nin başkenti Asmara'ya haftada 5 uçuş gerçekleştiriyor.