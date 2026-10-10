Eritre, Etiyopya'nın saldırı planladığını öne sürüp BMGK'den caydırıcı önlem istedi

ADDİS Eritre, Etiyopya'yı kendisine yönelik saldırı planlamakla suçlayarak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden (BMGK) Addis Ababa'ya karşı caydırıcı önlemler almasını istedi.

Eritre Dışişleri Bakanı Osman Saleh'in BMGK'ye hitaben kaleme aldığı mektupta, Etiyopya'nın askeri adımlarını "meşru müdafaa" gerekçesiyle açıklamasının dayanaksız olduğu savunuldu.

Saleh, Etiyopya'nın denize egemen erişim sağlamak amacıyla Eritre'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef aldığını öne sürerek, Etiyopya'nın kuzeyindeki askeri harekatın, Eritre'ye yönelik uzun süredir planlanan saldırıyla bağlantılı olduğunu iddia etti.

BMGK'den Etiyopya'ya karşı caydırıcı önlemler almasını isteyen Saleh, Konseye BM Şartı'nın 7. Bölümü kapsamında harekete geçme çağrısında bulundu. Saleh, olası bir çatışmanın iki ülkenin halkları için büyük yıkıma yol açacağı ve tüm bölgeyi istikrarsızlaştıracağı uyarısı yaptı.

Mektupta, Eritre askerlerinin Etiyopya topraklarına girip girmediğine ilişkin açık bir doğrulama veya yalanlama yer almadı.

Etiyopya Dışişleri Bakanı Gedion Timothewos ise 8 Ekim tarihli mektubunda, Eritre birliklerinin Tigray bölgesinin iç kesimlerine ilerlediğini öne sürerek, derhal çekilmelerini istemişti. Etiyopya, kendisini savunmaktan başka çare bırakılmadığını BMGK'ye bildirmişti.

2020-2022 dönemindeki Tigray çatışmalarında aynı safta yer alan Etiyopya ile Eritre'nin ilişkileri daha sonra bozulmuştu. Tigray'da federal güçlerle Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) bağlantılı silahlı gruplar arasında yeniden başlayan çatışmalar ve Etiyopya'nın Kızıldeniz'e erişim arayışı, iki ülke arasındaki gerilimi artırdı.