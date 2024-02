Eritre Güçleri, Etiyopya Sınırında Çiftçileri Kaçırarak Hayvanları Çalıyor

Güncel

Eritre güçlerinin, Etiyopya sınırındaki topraklarda çiftçileri kaçırarak, yüzlerce besi hayvanını çaldığı ileri sürüldü.

The Associated Press'in haberine göre, Eritre birlikleri son iki ayda Tigray eyaletindeki iki bölgede adam kaçırma ve yağmalama olaylarına karıştı.

Birleşmiş Milletler ajansları ve sivil toplum örgütlerince hazırlanan bilgi notunda, Eritre askerlerinin yaklaşık 14 kişiyi kaçırarak yüzlerce hayvanı çaldığı ifade edildi.

Bilgi notunda, iki bölgede Eritre güçlerinin kısmi ya da tamamen işgal yürüttüğü belirtilerek, bazı bölgelerde de açlıktan ölümlerin meydana geldiği kaydedildi.

Eritre Enformasyon Bakanı Yemane Gebremeskel, söz konusu yağmalama olaylarını yalanladı.

Etiyopya ordusu ve Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasında yaşanan çatışmalarda orduya destek olan Eritre kuvvetleri bölgeden tamamen çekilmediği için eleştirilerin de hedefindeydi.

Barış sonrası bölgeyi tekrar yönetmeye başlayan TPLF liderleri, Eritre'nin bölgeyi boşaltmasını istemişti.

2020-2022 arasında süren çatışmalarda savaşan taraflar savaş suçlarına karışmakla itham edilmişti.