Erkan Baş'tan Gözaltılara Tepki - Son Dakika
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Erkan Baş'tan Gözaltılara Tepki

23.06.2026 19:45
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TİP Genel Başkanı Baş, Ankara'daki gözaltılara karşı çıkarak, Saray Rejimi'ni eleştirdi.

(ANKARA) - TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Ankara'da yapılan gözaltılara tepki göstererek, " Saray Rejimi, Trump ve dostlarının huzuru için halkımıza zulmetmekten vazgeçmelidir" dedi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu sabah saatlerinde Ankara'da yapılan gözaltı işlemlerine tepki gösterdi.

Baş, şu ifadeleri kullandı:

"Herhangi bir toplantı olsa bu kadar baskıya, saldırıya, sert müdahalelere ihtiyaç duymazlar. NATO zirvesi; Gazze ve İran halkına dönük yıkımın nasıl sürdürüleceğinin, emekçilere nasıl daha fazla yoksulluk ve sefalet dayatılacağının konuşulacağı bir toplantı olduğu için Ankara'yı bir açık hava hapishanesine çeviriyorlar. Suçluluk psikolojisinin yansıması…"

Ama ne yaparlarsa yapsınlar bu küresel ihanetin duyulmasına, tepki çekmesine engel olamazlar. Saray Rejimi, Trump ve dostlarının huzuru için halkımıza zulmetmekten vazgeçmelidir. Gözaltına alınan tüm devrimcilerle dayanışma duygularımızı paylaşıyor, hepsinin derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Erkan Baş, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Ankara, Saray, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erkan Baş'tan Gözaltılara Tepki - Son Dakika

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