Erken Teşhisle Kanseri Yenen Dilan Gözen

Muğla'nın Fethiye ilçesinde özlemini duyduğu çocuk sahibi olmak için gittiği kontrollerde yumurtalık kanseri olduğunu öğrenen 33 yaşındaki Dilan Gözen, erken teşhis sayesinde hastalığını yenerek sağlığına kavuştu.

Eşiyle ilçedeki bir kamu kurumunda çalışan Gözen, bir yıl önce çocuk sahibi olmaya karar vererek kontrol için kadın doğum polikliniğine gitti.

Yapılan tetkiklerde Gözen'in yumurtalıklarında kist olduğu tespit edildi.

Gözen'in kadın hastalıkları içinde en sık görülenlerden ve halk arasında "çikolata kisti" olarak bilinen "endometriozis" olarak tahmin edilen hastalığının yumurtalık kanseri olduğu belirlendi.

Hastalığın erken evresinde konulan teşhisin ardından tedavisine başlanan Gözen'in yaşının genç olması ve çocuk istemesi nedeniyle ilk ameliyatında alınan tümör patolojiye gönderildi.

Erken teşhis sayesinde sağlığına kavuştu

Patoloji sonucunun "kötü huylu" gelmesi üzerine sevk edildiği Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ikinci kez ameliyata alınan Gözen'in iki yumurtalığı, rahmi, karın zarı ve 59 lenf bezi alındı. Kemoterapi de gören Gözen, erken teşhis sayesinde gördüğü etkili tedaviyle sağlığına kavuştu.

Bu zorlu tedavi sürecinde en büyük desteği eşinden alan Gözen, AA muhabirine, sürecin kendisi için psikolojik olarak yıpratıcı geçtiğini söyledi.

"Hastalık süreci duygusal çöküntüye sebep oluyor"

Hastalık süresince karmaşık duygular yaşadığını, ölmekten ve hayatındaki insanları kaybetmekten korktuğunu anlatan Gözen, "Sanırım en büyük korkum da buydu. Bu da aslında benim hayata tutunma sebebim oldu." dedi.

Kemoterapi sürecinde saçları, kaşları ve kirpiklerini kaybettiğini ifade eden Gözen, "Hastalık süreci duygusal çöküntüye sebep oluyor. Aynı durumda olanlara özellikle söylüyorum. Bu, tek başınıza altından kalkabileceğiniz bir durum değil. Yakınlarınızdan, çevrenizden zaten çok büyük destek alacaksınız ama mutlaka psikolojik bir destek de alın. Altı kür kemoterapi aldım, mayıs sonu gibi kemoterapim bitti. Şu an iyileşme sürecine geçtim. Hayatta böyle bir hastalığa yakalanacağım aklıma gelmezdi." diye konuştu.

"Kanser taramalarını mutlaka yaptırın"

Kanserin yaşla hiçbir ilgisinin olmadığını anladığını dile getiren Gözen, şunları kaydetti:

"Mutlaka ama mutlaka kontrollerinize gidin. Kanser taramalarını mutlaka yaptırın. Kadınlar 6 ayda, yılda bir mutlaka kadın doğum polikliniklerine gitmeli ve detaylı muayene olmalı. 'Benim başıma gelmez.' diye bir şey yok. İş yerindeki kadın arkadaşlarım, ailem, akrabalarım benim başıma gelen bu durumdan sonra kontrollerini yaptırdı. Bu süreçte en büyük destekçim sevgili eşimdi. Ona gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sonra da ailem, arkadaşlarım fazlasıyla yanımda oldular."

Gözen, hastaların kanser tedavisi sürecinde şefkat, sevgi ve anlayışa ihtiyaçlarının olduğunu sözlerine ekledi.