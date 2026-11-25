Bağımsız araştırmacı Erman Tatlıoğlu, tek kutuplu uluslararası düzenin sürdürülebilirliğini ve ABD'nin küresel liderliğini koruma mücadelesini AA Analiz için kaleme aldı.

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Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) küresel siyasetteki temel meselelerinden biri artık yalnızca sahip olduğu üstünlüğü korumak değil, bu üstünlüğü hangi maliyetlerle sürdürebileceği. Çin'in ekonomik ve teknolojik yükselişi, Rusya'nın uluslararası siyasetteki ağırlığını koruması ve bölgesel güçlerin daha bağımsız politikalar geliştirmesi Amerikan dış politika önceliklerini değiştiriyor. Ara seçimlerin ardından iç siyasette hareket alanı daralan ABD Başkanı Donald Trump, ikinci başkanlık döneminin en önemli dış politika tercihleriyle karşı karşıya. ABD'nin Avrupa ve Orta Doğu'daki stratejik yükünü azaltarak Çin ile rekabete yoğunlaşması önümüzdeki dönemde Amerikan dış politikasının temel yönelimlerinden biri olabilir.

Trump'ın dış politika anlayışında ideolojik yakınlıklardan ziyade ekonomik çıkarlar ve karşılıklı pazarlıklar ön planda. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile kurduğu ilişkiler de büyük ölçüde bu anlayış doğrultusunda gelişiyor. Ancak Trump açısından Moskova ile uzlaşmak ve Pekin ile rekabet etmek birbirinden bağımsız iki dış politika tercihi değil. Rusya askeri kapasitesi, enerji kaynakları ve farklı coğrafyalardaki siyasi nüfuzuyla küresel dengelerin önemli aktörlerinden biri. Çin ise bunların yanı sıra üretim kapasitesi ve teknolojik gelişimiyle ABD'nin ekonomik üstünlüğüne doğrudan meydan okuyor.

19 Kasım'da Çin'in Şıncın kentinde gerçekleştirilen liderler düzeyindeki görüşmelerin gündemi bölgesel çatışmalarla sınırlı kalmadı. Birleşmiş Milletler'in (BM) reformu, nükleer güvenlik ve küresel enerji arzı gibi meseleler de müzakere edildi. Üç büyük gücün uluslararası sistemin işleyişine ilişkin ortak zemin arayışı, stratejik rekabetin diplomatik işbirliğini bütünüyle dışlamadığını göstermesi bakımından önemli. Rusya açısından görüşmenin sembolik değeri de göz ardı edilmemeli. Yaklaşık beş yıldır kapsamlı Batı yaptırımlarına maruz kalan Moskova, uluslararası düzenin geleceğini ABD ve Çin ile doğrudan müzakere edebilme konumunu koruyor.

Rusya ile Avrupa arasında yeni bir demir perde

Rusya-Ukrayna savaşı Avrupa ile Rusya arasında Soğuk Savaş dönemini hatırlatan yeni bir görünmez duvar meydana getirdi. 2022 sonrasında uygulamaya konulan yaptırımlar enerji, finans, ulaştırma ve diplomasi alanlarında kapsamlı bir ayrışmaya yol açtı. ABD ile Rusya arasındaki diplomatik temaslar yeniden yoğunlaşırken Avrupa'nın Moskova ile ilişkilerinde benzer bir normalleşmenin yaşanması kısa vadede güç görünüyor.

Avrupa yönetimlerinin yıllardır kendi kamuoylarına yönelik geliştirdikleri siyasi söylemlerden vazgeçmeleri kolay olmayacak. Rusya ile ekonomik ilişkilerin yeniden kurulması da yalnızca yaptırımların kaldırılmasına bağlı değil. Değişen tedarik zincirleri, alternatif enerji yatırımları ve yeni güvenlik politikaları eski ekonomik düzene dönüşü zorlaştırıyor. Diğer taraftan Rusya ile yaşanan gerilim Avrupa'nın savunma harcamalarını artırmasının başlıca siyasi gerekçelerinden biri haline geldi. Avrupa Birliği'nin (AB) 150 milyar avroluk SAFE mekanizması ve Avrupa menşeli üretimi önceleyen sanayi politikaları güvenlik kaygılarının ötesinde ekonomik hedefler de taşıyor. Savunma yatırımları aracılığıyla Avrupa sanayisinin canlandırılması ve yeni istihdam alanlarının oluşturulması amaçlanıyor. Ukrayna'da çatışmalar sona erse dahi Rusya ile Avrupa arasındaki mücadelenin ekonomik yaptırımlar ve askeri hazırlıklar üzerinden devam etmesi muhtemel.

Trump'ın Avrupa politikasının temelinde ekonomik nüfuzu koruma ve güvenlik maliyetlerini azaltma arayışı yatıyor. ABD bir taraftan Avrupa'nın kendi güvenliği için daha fazla sorumluluk üstlenmesini isterken diğer taraftan kıtanın ekonomik ve stratejik olarak kendisinden uzaklaşmamasını arzuluyor. Rus enerji kaynaklarının Avrupa pazarındaki payının azalması Amerikan enerji şirketlerine önemli avantajlar sağladı. Trump yönetimi Avrupa'nın Amerikan enerji, teknoloji ve savunma sanayisi açısından büyük bir pazar olarak kalmasını istiyor. Brüksel'in Çin ile ekonomik ilişkilerini geliştirme arayışları ise ABD'nin bu hedefleriyle zaman zaman çelişiyor. Avrupa ülkeleri Çin yatırımlarından ve geniş Çin pazarından faydalanmak isterken Pekin'e yönelik stratejik bağımlılıklarını da sınırlandırmaya çalışıyor. Öte yandan Şıncın'daki üçlü görüşmede Avrupa ülkelerinin temsil edilmemesi ve Ukrayna müzakerelerinde Avrupalı liderlerin ortak bir temsil mekanizması oluşturmakta yaşadıkları güçlükler kıtanın küresel siyasetteki diplomatik ağırlığını tartışmaya açıyor.

ABD'nin asıl stratejik rakibi Çin

Çin, düşük maliyetli üretime dayanan ekonomik büyüme modelini çoktan aştı ve elektrikli araçlardan yapay zekaya, telekomünikasyondan yenilenebilir enerji teknolojilerine kadar birçok sektörde ABD ile doğrudan rekabet edebilecek kapasiteye ulaştı. Kuşak ve Yol Girişimi aracılığıyla Asya, Afrika, Avrupa ve Latin Amerika'da geniş bir ekonomik etki alanı kurdu. ABD'nin öncülüğünde gelişen küreselleşme modelinin en büyük ekonomik kazanımlarından birini Çin elde etti. Üretimin farklı coğrafyalara kaydırılması ve uluslararası ticaretin serbestleşmesi Pekin'in yükselişini hızlandırdı. Amerikan ekonomik üstünlüğünün temelini oluşturan liberal ticaret düzeni zaman içerisinde ABD'nin en büyük stratejik rakibinin güçlenmesine de imkan sağladı. Trump'ın korumacı ekonomi politikalarının ve üretimi yeniden ABD'ye taşıma girişimlerinin arkasında büyük ölçüde bu tarihsel dönüşüm yatıyor.

ABD'nin Çin ile rekabet ederken Avrupa, Orta Doğu ve diğer coğrafyalarda eş zamanlı olarak kapsamlı askeri ve ekonomik sorumluluklar üstlenmesi giderek daha maliyetli hale geliyor. Trump'ın Ukrayna savaşını sona erdirme girişimleri ve NATO üyelerinden savunma harcamalarını artırmalarını istemesi yalnızca ekonomik gerekçelere dayanmıyor. Amerikan dış politikasının ağırlık merkezinin Asya-Pasifik bölgesine kaydırılması için diğer coğrafyalardaki güvenlik yükünün azaltılması gerekiyor.

Trump'ın Şi Cinping ile olumlu kişisel ilişkiler kurması Çin'e yönelik stratejik rekabetten vazgeçeceği anlamına gelmiyor. Diplomatik temasların yoğunlaştığı dönemlerde dahi teknolojik kısıtlamaların ve ekonomik anlaşmazlıkların devam etmesi iki ülke arasındaki ilişkilerin karakteristik özelliklerinden biri. Gümrük tarifeleri, yarı iletken teknolojileri, nadir toprak elementleri ve Tayvan meselesi önümüzdeki dönemde de ikili ilişkilerin başlıca gündem maddeleri olacak. Trump açısından öncelik Çin'in ekonomik ve teknolojik yükselişini sınırlandırırken doğrudan bir askeri çatışmanın ekonomik ve siyasi maliyetlerinden kaçınmak.

Küresel liderlikten bölgesel güçlerle ortaklığa

Trump'ın önündeki seçeneklerden biri ABD'nin küresel liderlik modelini yeniden tanımlamak. Amerikan yönetiminin her bölgesel meseleye doğrudan müdahil olduğu bir sistem yerine bölgesel güçlerle sorumluluk paylaşımına dayanan daha esnek bir yapı gündeme gelebilir. ABD böyle bir modelde küresel ölçekte merkezi konumunu muhafaza ederken askeri ve ekonomik yükünün bir bölümünü bölgesel aktörlerle paylaşabilir. Küresel liderliğin korunması doğrudan müdahale kapasitesi kadar güçlü ortaklıklar kurabilme becerisine de bağlı olacak.

Türkiye, Orta Doğu'dan Karadeniz'e uzanan geniş coğrafyada ABD'nin sorumluluk paylaşabileceği başlıca bölgesel güçlerden biri. Suriye'deki etkinliği, Körfez ülkeleriyle geliştirdiği ilişkiler ve bölgesel güvenlik meselelerinde üstlendiği diplomatik rol Ankara'nın stratejik ağırlığını artırıyor. Mekke Savunma İttifakı etrafında gelişen bölgesel güvenlik arayışları da bölge ülkelerinin kendi güvenliklerinde daha fazla sorumluluk üstlendiği bir düzen açısından önem taşıyor. Türkiye'nin bölgesel sahiplenme anlayışı ile ABD'nin askeri yükünü azaltma hedefi belirli alanlarda örtüşebilir. Benzer bir yaklaşım farklı coğrafyalarda Rusya ile ilişkilerde de gündeme gelebilir. Moskova'nın Orta Doğu, Afrika ve Latin Amerika'daki siyasi ve askeri bağlantıları ABD ile Rusya arasında sınırlı işbirliklerine imkan sağlayabilir. Tarafların bütün bölgesel meselelerde ortak bir tutum benimsemesi gerekmiyor. Karşılıklı çıkarların örtüştüğü alanlarda uzlaşma sağlanması mevcut rekabetin maliyetini azaltabilir.

Trump'ın Moskova ile yakınlaşma arayışını Pekin ile yürüttüğü stratejik rekabetten bağımsız düşünmek mümkün değil. Henry Kissinger'ın 1970'li yıllarda Çin ile yakınlaşarak Sovyetler Birliği'ni dengeleme üzerine kurduğu stratejinin tersine işletilmesi Amerikan dış politikası açısından alternatiflerden biri olarak tartışılıyor. Ne var ki Rusya ile Çin arasında son yıllarda enerji, ticaret, savunma ve diplomasi alanlarında derinleşen ilişkiler böyle bir stratejinin uygulanmasını güçleştiriyor. Moskova'nın ABD ile ilişkilerini normalleştirmek uğruna Pekin ile kurduğu stratejik ortaklıktan vazgeçmesi mevcut koşullarda gerçekçi bir beklenti değil. Rusya açısından daha avantajlı olan her iki ülkeyle de ilişkilerini sürdürebildiği ve kendi stratejik hareket alanını genişletebildiği bir uluslararası ortamın oluşması.

Trump'ın zaman baskısı ve üç liderin farklı öncelikleri

Trump, Putin ve Şi arasındaki temel farklılıklardan biri liderlerin siyasi takvimleri. Trump'ın ikinci başkanlık dönemi Ocak 2029'da sona erecek. Dolayısıyla Amerikan başkanının dış politikada somut kazanımlar elde edebileceği süre giderek daralıyor. Putin ve Şi ise ABD'deki seçim takviminin yarattığı türden bir zaman baskısıyla karşı karşıya değil. Rusya ve Çin uzun vadeli stratejik hedefleri doğrultusunda daha sabırlı hareket edebilme imkanına sahip.

İç siyasette zayıflayan Trump'ın hem Moskova hem de Pekin karşısında daha sert bir söylem benimsemesi mümkün. Ancak Trump'ın siyasi tarzında sert söylem ile uzlaşma arayışı birbirini dışlayan unsurlar değil. Putin ile müzakerelerinde Ukrayna'da diplomatik bir başarı elde etmeyi hedefleyen Trump, Şi karşısında Amerikan kamuoyuna sunabileceği ekonomik ve ticari kazanımların peşinde olacaktır. Kongre'deki yeni siyasi dengeler ise yaptırımlar, bütçe ve uluslararası anlaşmalar konusunda başkanın hareket alanını sınırlandırabilir. Şıncın görüşmeleri Trump'a büyük güçler arasındaki diplomasiyi yönlendirebilen bir lider profili sergileme fırsatı sundu. Putin ve Şi açısından ise görüşmelerin sembolik değerinden ziyade uzun vadeli stratejik sonuçları ön planda. Pekin ekonomik yükselişini kesintiye uğratmadan sürdürmek isterken Moskova güvenlik çıkarlarını koruyarak Batı ile ilişkilerinde yeni bir diplomatik alan açmayı hedefliyor.

ABD'nin mutlak üstünlüğüne dayanan tek kutuplu uluslararası düzenin sürdürülebilirliği giderek daha fazla tartışılıyor. Amerikan liderliğinin geleceğini yalnızca ülkenin sahip olduğu ekonomik ve askeri kapasite değil, diğer büyük güçlerle kuracağı ilişkilerin niteliği de belirleyecek. Trump açısından Moskova ile diplomatik uzlaşma Pekin karşısında stratejik hareket alanını genişletmenin araçlarından biri olabilir. Ancak Rusya ve Çin'in kendi öncelikleri doğrultusunda hareket etmeleri Amerikan yönetiminin tasarlayabileceği herhangi bir güç paylaşımı modelinin sınırlarını da belirleyecek. Trump'ın asıl sınavı ABD'nin tek başına yönlendirmekte zorlandığı bir dünyada küresel liderliğini ne ölçüde sürdürebileceği.

[Dr. Erman Tatlıoğlu, bağımsız araştırmacıdır.]

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