Ermeç Apartmanı Davası: Yargılama Devam Ediyor - Son Dakika
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Ermeç Apartmanı Davası: Yargılama Devam Ediyor

10.06.2026 11:30
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Malatya'da depremde yıkılan Ermeç Apartmanı davasında tutuksuz sanıkların yargı süreci sürüyor.

Malatya'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde 19 kişinin hayatını kaybettiği Ermeç Apartmanının yıkılmasına ilişkin 6 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, müştekiler Mehmet Erdoğan ve Hanife Ateş ile taraf avukatları katıldı.

Müşteki Mehmet Erdoğan, anne ve babasını kaybettiğini, gelen bilirkişi raporunda betonun dayanıksız olduğu ve etriyelerin sıkıştırılmadığının yer aldığını ifade ederek, sorumluların cezalandırılmalarını istedi.

Hanife Ateş ise binanın 7 saniyede yıkıldığını, betonunun dayanıksız olduğunu, bir torununun enkaz altında kalarak vefat ettiğini, kendisi ve bir torununun ise enkaz altından kurtarıldığını anlatarak, sorumluların cezalandırılması gerektiğini belirtti.

Sanık avukatları ise bilirkişi raporunda eksikliklerin bulunduğunu, itiraz dilekçelerini yazılı sunduklarını ifade ederek yeni bilirkişi raporu alınmasını talep etti.

Mahkeme heyeti ise gelen bilirkişi raporundaki eksikliklerin göründüğünü, eksikliklerin giderilmesi için yeni bilirkişi raporu alınmasına karar vererek, duruşmayı 8 Temmuz'a erteledi.

Dava süreci

Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkılan Battalgazi ilçesine bağlı Salköprü Mahallesi'ndeki Ermeç Apartmanı'nda 19 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi de yaralanmıştı.

Apartmanın müteahhitleri A.G. ve H.H.E, teknik uygulama sorumlusu M.T. ile belediye görevlileri A.Y, A.Ö. ve D.Ö. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Kaynak: AA

3. Sayfa, Malatya, Güncel, Yargı, Son Dakika

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